Niels Meijssen ergerde zich aan hotelsite Booking, nu heeft hij een ‘eerlijke concurrent’ opgezet

Al tientallen mensen hebben er een tripje geboekt naar Antwerpen, vooralsnog de enige stad die hotels aanbiedt op de nieuwe website Moonback. Het platform dat donderdag online ging, is, zoals oprichter Niels Meijssen het omschrijft, de ‘eerlijke concurrent’ van hotelaanbieder Booking. Een geslaagde eerste dag, vindt hij.

Moonback mag zich afzetten tegen Booking, het bestaat dankzij zijn concurrent. Meijssen ergerde zich groen en geel aan de werkwijze van Booking. Het hotelplatform maakt volgens hem misbruik van zijn machtspositie. Hotels moeten soms wel 25 procent van een reservering afdragen aan commissie. De hotels die daar het meeste geld voor betalen, komen boven aan de site. Terwijl hotels afhankelijk zijn van Booking, zegt Meijssen. Sommige hotels ontvangen tot wel 90 procent van hun bezoekers via het platform. Ze moeten wel doen wat Booking van ze eist. Het platform Expedia heeft volgens hem een vergelijkbare dominante positie.

De maat was vol toen Booking coronasteun aanvroeg

Dat kan eerlijker, dacht Meijssen. De maat was vol toen Booking vorig jaar bij de overheid aanklopte voor coronasteun, terwijl het bedrijf al jaren miljardenwinsten boekt. Meijssen, werkzaam bij het Delftse app-bouwersbedrijf TodayTomorrow, startte een crowdfundingactie met als doel een miljoen euro op te halen om een ‘maatschappelijk verantwoorde concurrent’ op te zetten. Het resultaat: 2 miljoen euro. En nu is de site online.

Maar het aanbod is nog klein. Moonback biedt alleen hotels in Antwerpen aan. “We zijn met vrijwel alle grote steden in Nederland in gesprek. Ik verwacht dat een deel daarvan spoedig aansluit”, zegt Meijssen. Iedere stad heeft een eigen hotelvereniging die namens de hotels overleg voert. Ze reageren enthousiast op zijn idee, merkt hij. Zo sloten in Antwerpen nagenoeg alle hotels zich aan, al was het maar om de boot niet te missen, mocht het ooit iets worden met Moonback. Gesprekken met Brussel en Gent zijn nog gaande. Voor andere buitenlandse steden is het nog te vroeg.

‘Hotels zijn juist blij dat Booking concurrentie krijgt’

Wat maakt Moonback eerlijker? Twee dingen, zegt Meijssen. Alle deelnemende hotels dragen 10 procent per reservering af aan commissie. Niet meer of minder. En de site presenteert het hoteloverzicht als een topografische kaart, zodat bezoekers gelijk zien waar in de stad ze verblijven. Moonback zet de hotelnamen niet onder elkaar, zoals Booking, waardoor een bezoeker nooit meer lukraak het bovenste hotel selecteert.

Zitten hotels wel te wachten op Moonback? Ergernis was er al over Booking, en dan komt er nog zo’n platform bij dat om een commissie vraagt. “Hotels zijn juist blij dat Booking concurrentie krijgt”, merkt Meijssen. De branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland reageert nog wat terughoudend en stelt dat het nog maar moet zien of Moonback erin slaagt om voor verandering te zorgen. De naam Moonback is gekozen omdat het een krachtige Engelse term is, zegt Meijssen.

De meeste bedrijven ontstaan uit het idee om iets goeds voor de wereld te doen, zegt Meijssen. Dat gold vast ook ooit voor Booking. Maar hoe weten klanten zeker dat Moonback zo is en blijft als het zelf zegt? “We zijn over alles heel open”, reageert Meijssen. “Na enig succes zie je vaak dat bedrijven nog enkel lijken te denken aan geld verdienen voor aandeelhouders. Bij ons draait het niet om zo veel mogelijk geld verdienen. Investeerders zullen nooit meebeslissen in de koers die we varen. Dat hebben we vastgelegd. Als we daardoor minder interessant zijn voor geldschieters, dan is dat maar zo.”

