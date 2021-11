Nic Jooste (64) zit vast in het isolatiehotel: ‘Gelukkig heb ik een goed boek en een wijntje’

Klachten heeft hij niet, maar moe is hij wel. De afgelopen 48 uur heeft de 64-jarige Nic Jooste nog geen 2 uur kunnen slapen. “De hele wereld wil ineens weten hoe het met mij gaat. En de horrorverhalen die rondgaan over de Zuid-Afrikaanse coronavariant maken me ook niet veel rustiger", laat hij telefonisch weten.

Jooste zit vast in een isolatiehotel, of eigenlijk een normaal hotel waar tijdelijk de positief geteste passagiers van twee KLM-vluchten uit Zuid Afrika in quarantaine zitten. “Topkamer hoor", zegt hij over de faciliteiten. “Als je dan 7 dagen in quarantaine moet dan graag hier. Het bed is goed, de stoelen zitten lekker, we krijgen drie keer per dag te eten en ik kan ook nog een flesje wijn bestellen", zegt hij opgelucht.

In de kamer is alles goed geregeld maar Jooste heeft met de overheid nog wel een appeltje te schillen. “Hoe kan het dat er na twee jaar met corona nog geen plan klaar lag voor als er een vlucht naar Nederland zou komen met passagiers die mogelijk een nieuwe variant van het coronavirus bij zich dragen?”, vraagt hij zich hardop af. “Daar leg je toch een plan voor klaar of ben ik nou gek?”, zegt hij.

“Toen ik zelf een positieve uitslag kreeg zat ik nog een half uur tussen de mensen die negatief waren getest of nog geen uitslag hadden. Ik heb toen zelf maar gevraagd of ik niet beter apart kon gaan zitten, in een hoekje weetjewel. Hij kreeg eerst te horen dat hij gewoon naar huis mocht, in thuisisolatie. “Later was er ineens paniek in de tent, moest ik naar dit hotel", zegt hij over de verwarrende gang van zaken.

Die onduidelijkheid is nog het meest vervelend, vooral voor de passagiers die niet uit Nederland komen. Dat merkte hij al aan de Britse jongen en het Zuid-Afrikaanse stel waarmee hij naar het hotel werd gereden. “Die hebben geen idee waar ze nu aan toe zijn en hebben geen vrienden of familie in de buurt. Zij weten niet wat ze meemaken.”

Alle passagiers hebben een andere kamer, legt hij uit. Zijn collega zit er ook, maar heeft gehoord dat hij al eerder weg mag om in thuisisolatie te gaan, omdat hij alleen woont. Jooste: “Ik blijf hier tot een arts me kan verzekeren dat ik niet meer besmettelijk ben. Ik wil mijn gezin niet besmetten en ik heb een schoonmoeder van 93, ik wil het ook niet op mijn geweten hebben dat zij ziek wordt.” En dus probeert hij er maar het beste van te maken.

Zijn koffer is nog zoek, al is de verwachting dat die vanavond bij het hotel kan worden afgeleverd. Daar zit medische apparatuur in die hij echt nodig heeft. En minder ernstig maar toch ook vervelend; “Ik loop nu al drie dagen in hetzelfde t-shirt rond en ik moet morgen ook echt een schone onderbroek aan", zegt hij lachend.

Gelukkig heeft hij zijn laptop en een goed boek. “Ik kan werken, wat lezen en een wijntje bestellen. Ik mag echt niet klagen”, zegt hij. “Je kan snel gek worden in je eentje in zo'n kleine ruimte dus ik probeer het te zien als een kans om even na te denken over mijn leven en de toekomst. Maar nu eerst lekker eten en wat bezorgde vrienden terugbellen.”

