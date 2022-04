Netflix flink onderuit op Wall Street na verliezen abonnees. Wat is er aan de hand?

Het gaat niet goed met de streamingdienst Netflix. Voor het eerst in tien jaar verloor de aanbieder van series en films meer klanten dan erbij kwamen, zo werd dinsdag bekendgemaakt. Wereldwijd had het Amerikaanse bedrijf het eerste kwartaal van dit jaar 200.000 abonnees minder dan in het laatste kwartaal van 2021. Dit lopend kwartaal verwacht Netflix zelfs 2 miljoen klanten kwijt te zullen raken.

Het nieuws veroorzaakte een schok op de Amerikaanse beurs. Financieel analisten voorspelden eerder nog groei, maar nu duidelijk is dat dat er voor Netflix niet in zit verloor het aandeel direct ruim dertig procent aan waarde. Daarmee verdampte bijna 50 miljard aan beurswaarde.

Netflix zelf wijdt het verlies onder meer aan het feit dat in veel landen de coronapandemie voorbij lijkt. Tijdens de lockdowns hadden mensen behoefte aan vermaak, maar nu kunnen veel van hen weer naar cafés en bioscopen. Een deel van hen zegt nu dus het abonnement op. Ook de inflatie zou een rol spelen bij het verlies aan klanten.

Consumenten kunnen ook kiezen voor Disney+, Amazon Prime of HBO Max

Toch speelt ongetwijfeld ook de toegenomen concurrentie een rol. Netflix is met 222 miljoen abonnees wereldwijd nog altijd de grootste streamingdienst, maar de laatste jaren zijn er wel alternatieven op de markt gekomen. Consumenten kunnen nu ook kiezen voor Disney+, Amazon Prime of HBO Max. Stuk voor stuk platforms met een ruime keuze aan films en series.

Met grote nieuwe producties als Bridgerton en Squid Game probeert Netflix abonnees aan zich te blijven binden, maar recent verloor het bedrijf wel de rechten over de populaire sitcoms Friends en Modern Family aan concurrerende platforms. In de Verenigde Staten verdween per 1 januari 2021 bovendien publiekstrekker The Office uit het Netflix-aanbod.

In de zoektocht naar nieuwe abonnees richt Netflix zich nu onder meer op de mensen die gratis meeliften op het abonnement van een ander. Het bedrijf schat dat wereldwijd nu zo’n 100 miljoen mensen kosteloos toegang hebben tot de aangeboden films en series, doordat ze het wachtwoord hebben van een andere gebruiker. Netflix werkte dat wachtwoorddelen in de hand door het tegen een meerprijs mogelijk te maken om meerdere profielen aan te maken binnen één Netflixaccount.

Meelifters bewegen een eigen abonnement te nemen

Netflix wil dat het voor gezinsleden mogelijk blijft om samen een abonnement te delen, maar zegt dat het niet de bedoeling is dat mensen de wachtwoorden delen met andere huishoudens. Het bedrijf experimenteert met strengere controles, in de hoop zo meelifters te bewegen een eigen abonnement af te sluiten.

Ook andere methodes om meer geld binnen te halen worden overwogen. Jarenlang verzette Netflix zich tegen reclames op streamingdiensten. Netflix-CEO Reed Hastings zei eerder nog dat er absoluut nooit reclames bij de series en films zouden komen. Maar onder druk van de tegenvallende resultaten onderzoekt het bedrijf nu de mogelijkheid een goedkoper abonnement aan te bieden mét advertenties.

