Net afgestudeerden zien nauwelijks vacatures. Maar het komt goed, later

Gezond gespannen drukt ze op de verzendknop. Daar gaat de sollicitatiebrief van de 25-jarige Sophie Rijsman. Aan het einde van deze maand studeert ze af als gezondheidswetenschapper. “Het voelt een beetje dubbel. Ik ben blij dat ik kan afstuderen in crisistijd, maar ik maak me wel zorgen of ik een baan ga vinden.”

Rijsman is niet de enige. Wie nu als pas afgestudeerde werk zoekt, heeft het moeilijk. Er wordt zelfs al gesproken van een ‘verloren generatie'. Terecht?

Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het Centraal Bureau voor Statistiek begrijpt de zorgen van jongeren als Rijsman, maar stelt hen ook gerust. “Ja, jongeren die nu hun diploma halen, zullen veel moeite hebben om werk te vinden”, zegt hij. “Maar een verloren generatie kun je het niet noemen. Als het slecht gaat, krijgen jongeren de eerste klappen, maar als het weer goed gaat, zijn zij ook de eersten die daarvan zullen profiteren.”

De term ‘verloren generatie’ wordt al sinds de jaren tachtig gebruikt, zegt Van Mulligen. “De jongeren van toen werden ook al zo genoemd. De jeugdwerkloosheid was toen veel groter dan nu en met die jongeren – de vijftigers van nu – is het ook goed gekomen”, relativeert hij. De econoom durft wel te stellen dat Nederland nooit echt een verloren generatie heeft gekend.

Daarbij komt dat deze crisis nog veel erger had kunnen uitpakken, als het virus op een ander moment uitgebroken was, zegt Van Mulligen. “Vlak voor de uitbraak was de arbeidsmarkt bijzonder gunstig. In vijftig jaar was er nog nooit zo weinig jeugdwerkloosheid geweest en meer dan de helft van de werkende twintigers had vorig jaar een vaste baan. Als de arbeidsmarkt er toen niet zo goed voor stond, was de klap veel harder aangekomen.”

Zodra het weer beter gaat met de economie, zullen jongeren de eersten zijn die een baan vinden, legt de econoom uit. “Hun kennis is meer up-to-date dan die van bijvoorbeeld vijftigers en ze zijn flexibeler, dat is waar veel werkgevers naar zullen zoeken. Het komt dus goed. Maar ja, daar koop je nu even niks voor.”

Even slikken, de grote concurrentie

Rijsman heeft haar verwachtingen al bijgesteld. “Door de crisis zal het waarschijnlijk langer duren voor ik een baan vind, maar het scheelt dat ik niet de enige ben in deze situatie. Aan de andere kant heb ik daardoor misschien ook wel meer concurrentie op de arbeidsmarkt. Laatst solliciteerde ik op een startersfunctie die me op het lijf geschreven leek. Ik werd niet uitgenodigd voor een gesprek, er hadden 175 anderen gesolliciteerd. Die grote concurrentie, dat is wel even slikken.”

Arjen van Vliet, verantwoordelijk voor de loopbaanbegeleiding van studenten aan de Universiteit Utrecht, ziet ook dat er door de crisis maar heel weinig startersfuncties vrijkomen. “Dat komt omdat veel bedrijven een vacaturestop instellen en er geen doorstroom is van personeel binnen het bedrijf. Als er dan een vacature voor een starter vrijkomt, solliciteren afgestudeerden daar massaal op. Daar kunnen studenten wel moedeloos van worden.”

Jeanette van Rees, coördinator van studentenpsychologen aan de Utrechtse Universiteit krijgt nog geen meldingen van afstuderende studenten met stressklachten vanwege de crisis. “Als die er wel zijn, dan horen we dat waarschijnlijk pas later. Studenten die nu nog druk bezig zijn met hun scriptie, denken nog niet na over wat er gebeurt als zij de arbeidsmarkt betreden.”

Rijsman wel, en ze is niet van plan om op te geven. “Ik zoek elke dag naar vacatures, lees me in, bel organisaties eerst op om kennis te maken en besteed veel tijd aan mijn sollicitatiebrieven. Maar ik sta ook open voor een tijdelijke bijbaan buiten mijn vakgebied.” Of ze zich daardoor onderdeel voelt van een verloren generatie? “Dat is een wel hele extreme term. Het komt wel goed, het duurt alleen wat langer.”

