Nergens in Nederland vind je betere managers dan in Brabant en Limburg

Voor capabele managers moet je in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg zijn. In het zuiden hebben leidinggevenden sneller in de peiling waar problemen optreden op de werkvloer. Ook zetten ze hun werknemers slimmer in dan de managers in de Randstad of in het noorden van Nederland.

Kort gezegd, zo concludeert de Rabobank in een onderzoek onder 450 industriebedrijven: in het zuiden van Nederland presteren managers op het niveau van toppers als Zweden en Duitsland. Terwijl leidinggevenden in Midden- en Noord-Nederland zich juist laten vergelijken met mindere goden als Italië en Mexico.

Wereldwijd staat Nederland op de zesde plaats als het op goed management aankomt, maar de regionale verschillen zijn groot. Economen Jesse Groenewegen en Sjors Hardeman gebruiken een wetenschappelijke scorekaart om die verschillen bloot te leggen. Ze bezochten alleen industriebedrijven, geen koffietentjes of IT-bedrijven.

In de vragenlijsten kunnen managers scoren op vier categorieën, die weer uit deelcategorieën bestaan. Bijvoorbeeld over hoe ze met personeel omgaan, hoeveel prestatiegegevens ze verzamelen of hoe goed ze nieuw talent weten aan te trekken.

Hoe zijn de verschillen te verklaren?

Vooral rond ‘Brainport Eindhoven’, locatie van Phillips en de technische universiteit, lukt dat kennelijk. Ook in Zuid-Limburg verspillen industriebedrijven minder. En lukt het managers beter om ‘het productieproces te optimaliseren’, om in hun eigen termen te blijven.

Ondertussen is het westen van Nederland nog altijd het meest productief. Maar niet vanwege goede managementpraktijken. Ook in het noorden van het land is er ruimte voor verbetering. Als de managers in Friesland, Groningen en Drenthe net zo zouden presteren als hun zuidelijke collega’s, mogen ze per werknemer gemiddeld 4 procent meer omzet verwachten. De winst zou zelfs met 6 procent stijgen.

Hoe die verschillen te verklaren zijn? Het onderzoeksrapport geeft daarover weinig duiding. Er is één aanknopingspunt: zelfoverschatting. Groenewegen en Hardeman vroegen in dit onderzoek ook naar hoe de managers naar zichzelf kijken. Met andere woorden: ‘hoe ze zelf vinden dat het gaat’. Liefst 80 procent overschat de managementpraktijk in zijn eigen bedrijf. Ook hier zijn duidelijke regionale verschillen.

Vooral in de Randstad gaapt er een gat tussen de zelfbeoordeling, en de beoordeling die volgt uit de objectieve wetenschappelijke vragenlijst. Veel meer dan in bijvoorbeeld Noord-Brabant, waar die zelfbeoordeling veel realistischer is. Wie denkt dat hij goed bezig is, kan minder druk voelen om verbeterslagen te maken.

