Negentig procent bedrijven in overtreding vanwege niet melden duurzame maatregelen

Slechts 10 procent van de mkb-ondernemers maakte voor vandaag kenbaar welke energiebesparende maatregelen hij doorvoerde, zo blijkt uit onderzoek van energieleverancier Essent. Schrikbarend weinig, want volgens de nieuwe milieuwet was deze informatieoverdracht voor 1 juli verplicht. “Officieel zijn de ondernemers die geen melding hebben gedaan in overtreding”, zegt onderzoeker Joep Hilbink van Essent. “Er is sprake van een milieudelict.”

Maar Hilbink wil de bijna 90.000 mkb’ers die in overtreding zijn niet als onbereidwillig omschrijven. Integendeel. Het onderzoek van Essent laat ook zien dat bijna negen op de tien ondernemers al een eerste verduurzamingsstap heeft gezet. Of het nou is dat de gloeilampen zijn vervangen door led-exemplaren, of dat de spouwmuren zijn geïsoleerd: ondernemers zijn er in ieder geval mee bezig.

Ondernemers hebben geen idee

Vanwaar dan dat hoge aantal overtreders? Dat heeft volgens Hilbink alles te maken met onbekendheid en onwetendheid omtrent de nieuwe wetgeving. “Neem nou die eis dat ondernemers minimaal 25.000 kubieke meter gas moeten verbruiken. Of 50.000 kilowatt stroom. Vraag je aan ondernemers: hoeveel energie verbruik je nu eigenlijk? Dan zegt het gros: geen idee. Ze weten vaak niet eens dat de wetgeving op hun van toepassing is.”

De milieuregels gelden al vanaf 2008. Sindsdien moeten mkb’ers met een energieverbruik van 25.000 kubieke meter gas of 50.000 kilowatt stroom alle energiebesparende maatregelen doorvoeren die ze binnen vijf jaar kunnen terugverdienen. Een klein restaurant met slechte isolatie, enkel glas en overal gloeilampen moet dus flink aan de bak, eist de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het doel: bedrijven met een oppervlakte van minimaal 100 m2 moeten voor januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Sinds vandaag geldt ook een informatieplicht: ondernemers moeten dus melden welke maatregelen ze hebben doorgevoerd of nog gaan doorvoeren. Doen ze dat niet, dan hangt ze een boete boven het hoofd.

Maar van strenge handhaving zal het niet snel komen, verwacht Hilbink. “Het is bij de overheid onduidelijk hoeveel bedrijven onder deze wetgeving vallen.” Dat heeft te maken met de relatief nieuwe privacywet, zegt Hilbink. Dat maakt het lastig om te achterhalen hoeveel ondernemers precies verbruiken. “De overheidsdiensten werken dus met schattingen. Eerst werd het aantal geschat op 125.000, maar inmiddels is dit bijgesteld naar 100.000 bedrijven.”

Toch betekent die onduidelijkheid bij het Rijk niet dat ondernemers die hun energiebesparingen niet hebben gemeld vrijuit gaan, zegt Hilbink. Zogeheten omgevingsdiensten gaan met bedrijven in gesprek, zelfs controleren. En ondertussen, zegt Hilbink, blijven energieleveranciers als Essent ze informeren.

Lees ook:

Jesse Klaver: Het kabinet heeft ons nodig voor klimaatmaatregelen

Jesse Klaver zul je niet horen zeggen dat het kabinet vrijdag een ‘vaalgroen’ of ‘flets’ klimaatakkoord afgeleverd heeft. De GroenLinksleider wil vooral benadrukken dat hij er “heel positief in zit”.