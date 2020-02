Negatieve spaarrente kostenpost voor goede doelen en hulporganisaties

Giro555 moet straks rente gaan betalen aan ING over de opbrengst van nationale hulpacties. Dit samenwerkingsverband van hulporganisaties heeft namelijk een ING-rekening. En vanaf 1 april gaat deze bank 0,5 procent rente berekenen over banktegoeden boven de 1 miljoen euro. Na een aardbeving of bij hongersnood zamelt Giro555 grote bedragen in voor noodhulp.

“Een actie kan wel 30 miljoen euro opleveren”, zegt een woordvoerster. “Natuurlijk sturen we dat geld zo snel mogelijk door naar de deelnemende organisaties. Maar omdat het substantiële bedragen zijn, kan de negatieve rente een substantiële kostenpost worden. Daarom vragen we ING om een uitzonderingspositie.” Een snelle rekensom: één maand lang 30 miljoen euro op de rekening zou ruim 12.000 euro aan rentekosten opleveren.

Als Giro555 het geld heeft overgeboekt aan de hulporganisaties, kunnen die het vaak niet in één keer besteden. “Afhankelijk van hun eigen bank moeten ook zij rente betalen over het geld. Zo blijft er minder over voor de hulpverlening”, zegt de woordvoerster. Het saldo van Giro555 kent pieken en dalen. Maar ook tussen grootschalige acties door komt er geld binnen van donateurs en kan het saldo boven het miljoen euro uitkomen.

ING laat in een reactie weten geen onderscheid te maken tussen klanten. “De rentewijzigingen gelden voor alle klanten met meer dan 1 miljoen euro op de rekening. Dus ook voor goede doelen of andere maatschappelijke organisaties. Voor deze organisaties, maar ook voor andere klanten die structureel grote liquiditeitsoverschotten hebben, kijken we graag met hen naar andere mogelijkheden voor hun tegoeden. Dit geldt ook voor Giro 555.”

‘Buffers zijn nodig voor als zich een ramp voordoet’

Dat spaarders met grote tegoeden moeten betalen aan de bank, komt door het beleid van de Europese Centrale Bank. Want die laat de banken zelf rente betalen over hun eigen tegoeden in Frankfurt. Banken rekenen die kosten steeds vaker door aan hun klanten. ING hanteert een ondergrens van 1 miljoen euro, ABN Amro 2,5 miljoen en Rabobank 12,5 miljoen euro.

Uit een rondgang van het Financieele Dagblad blijkt dat de goededoelenbranche hoge kostenposten verwacht als gevolg van de negatieve rente. Het Rode Kruis had in 2018 bijvoorbeeld 87 miljoen euro aan liquide middelen. Een half procent rente komt dan op 435.000 euro.

Waarom hebben dit soort organisaties eigenlijk zoveel geld op de bank staan? Kunnen ze het niet beter uitgeven aan het goede doel? “Grote hulporganisaties hebben buffers nodig voor als zich een ramp voordoet”, zegt directeur Bart Romijn van Partos, de branchevereniging voor ontwikkelings­samenwerking. “Bij een calamiteit moet je snel kunnen ingrijpen en het kost tijd om voldoende geld in te zamelen.”

Brancheorganisatie Goede Doelen Nederland noemt het “zeer onwenselijk” dat goede doelen zoals KWF Kankerbestrijding rente moeten betalen over gedoneerd geld. Directeur Margreet Plug vraagt de banken om oog te hebben voor de bijzondere positie van goede doelen. Rabobank zegt in het FD rekening te willen houden met de specifieke omstandigheden van goede doelen, anders dan ING en ABN Amro.

Goede Doelen Nederland zegt met de leden naar alternatieven te zoeken. “Zoals het spreiden van tegoeden over meerdere banken”, zegt Margreet Plug. “Sowieso is het goed om het aanbod van verschillende banken te vergelijken”, zegt Bart Romijn van Partos. “Dat deden we ook toen de rentes nog positief waren.”

Lees ook:

Nederlandse spaarpot groeit gigantisch, ook zonder spaarrente

De spaarrentes dalen, maar de neiging om te sparen niet. Vorig jaar stortten consumenten zo’n twaalf miljard euro op hun spaarrekening.