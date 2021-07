‘Nederlandse uitbaters van kolencentrales medeverantwoordelijk voor misdaden in Colombia’

Uitbaters van Nederlandse kolencentrales zijn medeverantwoordelijk voor moorden en gewelddadige verdrijving rond de steenkoolwinning in de Colombiaanse regio Cesar. Dat schrijft Stichting onderzoek multinationale ondernemingen (Somo) in het rapport Responsible disengagement from coal as part of a just transition dat maandag is gepubliceerd. Volgens Somo moeten de centrales meebetalen aan de compensatie van het leed in Zuid-Amerika.

Uniper, eigenaar van een centrale op de Maasvlakte, zegt in een reactie dat het rapport “onvoldoende recht doet aan de inspanningen van alle betrokkenen in de afgelopen jaren”. Het bedrijf hecht naar eigen zeggen veel belang aan verbeteringen van de omstandigheden in de mijnbouw.

Ook RWE, eigenaar van twee Nederlandse kolencentrales, wijst op ‘verbeterprogramma’s’ vanuit de Europese energiebedrijven. Een RWE-woordvoerder laat weten: “Het land kent een verleden met burgeroorlogen en veel intern geweld. Wie daarin welke rol had, is onderdeel van het interne proces van waarheidsvinding in Colombia dat is ingezet na de ondertekening van het vredesakkoord in 2016.”

Paramilitairen

De steenkoolmijnen in het Colombiaanse Cesar worden uitgebaat door twee grote ondernemingen: het Amerikaanse Drummond en het Zwitserse Glencore. Die profiteerden van paramilitaire groepen die met name tussen 1996 en 2006 in het gebied huishielden. Zij streden tegen de Farc, maar leenden ook hun harde hand voor de belangen van grootgrondbezitters.

Eind 2020 spande het Colombiaanse Openbaar Ministerie een rechtszaak aan tegen het hoogste management van Drummond voor het financieren van de paramilitairen. In de aanklacht somt het OM een lijst van ruim drieduizend misdaden op, waaronder moord en ontvoering. Naar schatting 50.000 mensen werden met geweld verdreven. De mijnbouwbedrijven konden daarna gebruikmaken van de vrijgekomen grond. Zo profiteren ze nog steeds van het geweld van de paramilitairen.

Colombiaanse mijnwerkers houden pauze, archieffoto uit 2013. Beeld AFP

Een aanzienlijk deel van de Colombiaanse ‘bloedkolen’ komt terecht in Europa. Onder meer RWE en Uniper kochten de laatste vijf jaar steenkool uit Cesar. “Er is ook in Nederlandse energiecentrales van RWE steenkool uit Colombia ingezet”, zegt de RWE-woordvoerder. Het zou in 2020 gaan om 2 procent van alle verstookte kolen.

De misstanden zijn al sinds 2010 bij het grote publiek in Nederland bekend. Het Deense energiebedrijf Ørsted stopte zelfs al in 2006 met de aanschaf van Cesar-kolen. “Aan de hand van de Oeso-richtlijnen concluderen wij dat energieleveranciers die na 2017 nog steenkool van de Colombiaanse mijnen kochten, hebben bijgedragen aan de negatieve impact in Cesar”, zegt Somo-onderzoeker Joseph Wilde-Ramsing.

Tijd genoeg gehad

Vanaf 2017 konden bedrijven redelijkerwijs van de misstanden weten en was er genoeg tijd verstreken om nieuw beleid in te voeren dat echt verschil maakt, meent Somo. “2017 is dan superruim. De misstanden vonden al plaats in 1996, dus de bedrijven hadden al jaren eerder kunnen weten wat er in Colombia gebeurde”, zegt Wilde-Ramsing. “Ze hebben alle tijd gehad om de schendingen te herstellen of te stoppen met afnemen.”

En dus acht Somo RWE en Uniper medeverantwoordelijk. Wilde-Ramsing: “Zij moeten bijdragen aan het herstel van de schade uit het verleden die zij hebben verergerd door hun inkoop.”

Dat herstel ligt in Colombia. Bij boerengezinnen die met geweld verjaagd zijn en bij nabestaanden van vermoorde activisten. “De gemeenschappen in Colombia vragen onder andere om een fonds waar de mijnbouwbedrijven en energiebedrijven geld in kunnen storten”, zegt Joris van de Sandt van vredesorganisatie Pax, die al jaren de slachtoffers bijstaat. “Vanuit dat fonds kan het geld dan worden verdeeld over de nabestaanden en slachtoffers.”

De inspiratie komt van het Rana Plaza-fonds, opgericht na de ineenstorting van het gelijknamige kledingfabriekscomplex in Bangladesh. Het compensatiefonds werd beheerd door de VN, maar moest gevuld worden door betrokken kledingbedrijven. Uiteindelijk doneerden die bedrijven de volledige 30 miljoen dollar die nodig was om alle slachtoffers en nabestaanden van de ruim duizend overledenen te compenseren.

RWE en Uniper reageren niet inhoudelijk op het voorstel van een dergelijk compensatiefonds. Ze verwijzen naar bestaande verbeterprogramma’s van het samenwerkingsverband BetterCoal. Dat probeert de veiligheid, de arbeidsomstandigheden en de milieu-impact van de mijnen in Cesar te verbeteren. Daarnaast betalen ze mee aan een project dat alternatieven voor de mijnbouw in het gebied moet ontwikkelen.

