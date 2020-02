Nederlandse spaarpot groeit gigantisch, ondanks ontbreken van spaarrente

De gemiddelde Nederlander heeft een record aan spaartegoed op zijn bankrekening staan. Huishoudens lieten hun gezamenlijke spaarpot vorig jaar liefst met 13 miljard euro groeien. Daardoor hebben die huishoudens nu in totaal 368 miljard aan spaargeld op bank staan.

Een stijging van 3,5 procent vergeleken met eind 2018, schrijft De Nederlandsche Bank in een toelichting op haar nieuwe cijfers. Om die stijging waar te maken hebben consumenten heel wat meer geld op hun rekening moeten storten dan, zeg, tien jaar geleden. Anders dan toen is er van enige spaarrente immers geen sprake meer. Die totale pot van 368 miljard bracht vorig jaar maar 1,2 miljard aan rente op. Wat dus betekent dat consumenten 12 van de 13 miljard aan extra spaargeld zelf hebben ingelegd vorig jaar.

Dat klinkt wel raar, méér sparen terwijl grootbanken de rente daarop een voor een naar 0 procent brengen. Drie weken geleden zette ABN Amro haar rentetarief voor iedereen op 0, vorige week kondigde ING een negatieve rente aan voor spaarders met meer dan een miljoen euro op de bank. Kleinere banken gingen die twee al voor, en waar de rente niet op 0 staat is die vaak maar een paar honderdsten van een procent. Sparen loont minder dan ooit.

Huishoudens hebben spaardoelen

Toch weet DNB het toegenomen spaargedrag enigszins te verklaren. Zo zijn de netto-inkomens gestegen, zodat huishoudens makkelijker wat kunen wegzetten. Verder leggen die huishoudens zichzelf ‘spaardoelen’ op, stelt de centrale bank. Iets in de toekomst waar geld voor nodig is, zoals een aanbetaling op een huis of collegegeld voor een tweede studie. Bij een lage rente moet er dan harder worden gespaard; die rente gaat het spaarbedrag in elk geval minder aanvullen. En dan is er nog de eventuele angst voor een tegenvallende economie. Uit voorzorg kunnen mensen dan iets achter de hand willen hebben, schrijft DNB.

De banken stellen zelf dat ze ook niet veel kunnen doen aan die renteverlagingen. Zij hebben op hun beurt ook weer te maken een negatieve rente bij hún bank. Als zij hun overtollige middelen willen stallen bij de Europese Centrale Bank betalen ze daar al enige tijd 0,5 procent rente over, en dat lijkt voorlopig ook niet te veranderen.

Ondertussen daalt de rente op de leningen die de commerciële banken zelf uitzetten ook, bijvoorbeeld die op hypotheken. Dat betekent: minder opbrengsten. Aan het eind van de dag betalen banken dus voor het mogen stallen van hun geld, en vangen ze steeds minder op de hypotheken die ze uitzetten.

Negatieve spaarrente voor gewone klanten

Dat snijdt in hun verdienmodel. Eerder zeiden ABN en ING die pijn niet te gaan doorrekenen aan de ‘gewone’ klant. Lees: de komende jaren geen negatieve spaarrente voor niet-vermogende huishoudens.

Toch zijn daar wel zorgen over. Financiën-minister Wopke Hoekstra beantwoordde daar dinsdag nog Kamervragen over van de SGP. Nee, schrijft Hoekstra in antwoord op de bezorgdheid, hij heeft nog altijd geen signalen dat gewone consumenten straks ook moeten betalen om te mogen sparen. Hij zou dat dan ook ‘zeer ongewenst’ vinden.

Mogelijk komt hij zelfs met wetgeving om dat te voorkomen, mocht dat ooit nodig zijn. Als minister is hij verantwoordelijk voor een stabiel en solide financieel systeem in Nederland, en een negatieve rente voor consumenten brengt dat in gevaar. DNB analyseerde namelijk al eerder: het is niet te voorspellen hoeveel mensen dan uit onvrede weglopen en hun bankrekening leeghalen.

