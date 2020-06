Nederlandse onderzoeker: Lidstaten liggen in vertrouwelijke Brusselse overleggroep bij afspraken over eerlijke belastingheffing dwars

Europese lidstaten liggen achter de schermen herhaaldelijk dwars bij het opstellen van eerlijke belastingheffing in Europa. Dat kunnen zij zonder problemen doen omdat de Brusselse overleggroep waarin ze daarover afspraken maken anoniem en vertrouwelijk is. Landen maken zo ongehinderd stampij als zij afstand moeten doen van gunstig belastingbeleid waarmee ze als vestigingsland multinationals hopen aan te trekken.

Dat blijkt uit 2500 vertrouwelijke documenten die onderzoeker Martijn Nouwen met juridisch getouwtrek wist te verkrijgen. Op zijn onderzoek naar die documenten promoveerde hij donderdag aan de Universiteit van Amsterdam.

In het overlegorgaan, de zogeheten Gedragscodegroep, komen topambtenaren van de verschillende ministeries van financiën bijna maandelijks bijeen om te onderzoeken hoe zij de schadelijke belastingconcurrentie tussen de lidstaten kunnen verkleinen. Zo moet er een ‘gelijker speelveld’ ontstaan, waarbij bedrijven minder voordeel kunnen slaan uit de verschillende belastingregimes binnen de Europese Unie.

Frankrijk en Duitsland weigeren speciale belastingafspraken met multinationals openbaar te maken

Maar uit de vele gespreksverslagen blijkt dat die topambtenaren makkelijk kunnen protesteren als stringentere afspraken hun niet aanstaan. Zo blijkt nu voor het eerst dat Duitsland en Frankrijk keer op keer weigerden de speciale belastingafspraken die hun fiscus sluit met multinationals openbaar te maken. De laatste decennia kregen juist kleinere landen openlijke kritiek op hun belastingpraktijken, terwijl die dit keer heel welwillend waren in de overleggroep. Pas na grote en herhaaldelijke druk vanuit deze kleinere landen gingen Frankrijk en Duitsland mokkend overstag.

Ook ziet Nouwen in zijn documenten dat Luxemburg en Gibraltar zonder enige consequentie konden wegkomen met het niet-naleven van eerdere afspraken over precies dat soort afspraken tussen hun onderscheidenlijke belastingdiensten en het bedrijfsleven. Ondanks een verbod op deze schadelijke ‘belastingrulings’ bleven zij daar mee doorgaan. “Toen de andere lidstaten daar binnen de Gedragscodegroep achter kwamen, heeft dat niet tot adequate actie geleid”, zegt Nouwen.

Er is wel verzet geweest tegen het vertrouwelijke en heimelijke karakter van de overleggen. Nederland blijkt er de laatste jaren herhaaldelijk voor te hebben gepleit op zijn minst de notulen na elke vergadering openbaar te maken, zoals dat ook bij andere overlegorganen heel normaal is. Consequent werd dit voorstel binnen de groep weggestemd, omdat ambtenaren van lidstaten dan niet meer vrijuit zouden durven praten over hun nationale belastingbeleid.

“Tot de publicatie van mijn proefschrift was ik, zover ik weet, de enige die inzicht had in hoe het eraan toe ging”, zegt Nouwen. Zelfs de Europarlementariërs die verantwoordelijk zijn voor de Gedragscodegroep mochten de 2500 documenten eerder niet in zien. “Eén keer konden zij een kamertje in waarin de documenten op tafels lagen. Daar konden ze onder toezicht van opgestelde camera’s, zónder koffie, even in bladeren.”

Groep boekte ook successen

Nouwen verwacht dat de leden van het Europarlement zijn proefschrift daarom met verbazing zullen lezen. De citaten uit verschillende top-overleggen kunnen zij erin terugvinden.

De Amsterdamse onderzoeker benadrukt dat de inmiddels twintig jaar oude Gedragscodegroep ook successen heeft geboekt. Het gaat dan wel vaak mis bij Europa-breed beleid, maar op nationaal niveau heeft de groep wel degelijk schadelijke wetgeving weten te voorkomen, stelt hij.

“De groep heeft in haar twintigjarig bestaan meer dan zeshonderd voorgestelde belastingwetten bekeken, en daar een aanzienlijk deel van weggestemd omdat ze te veel op vestigingsklimaat gericht waren.” Maar dat gaat vaak meer over bijzondere en specifieke regelgeving in een bepaald land, waar het bredere geval niet mee geholpen wordt.

