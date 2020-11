Nederlandse landbouwdrones helpen Britse boeren, ook na brexit

Het klinkt als een uitje, ook al is het dan virtueel: dinsdag en woensdag gaan Nederlandse ondernemers op zakenreis naar het Verenigd Koninkrijk. Ruim vijftig dagen voordat de brexit de handel zal belemmeren, hopen zij hun moderne landbouwtechnologie op de Britse markt te slijten. Samen bezoeken ze een beurs voor agritech, genaamd Reap.

De vooruitzichten zijn gunstig, zegt Bas Harbers van het landbouwteam van de Nederlandse ambassade in Londen in een voorbereidende videovergadering met de deelnemers. Harbers verwacht de komende jaren meer vraag naar robots, landbouwdrones, grondsensoren en software om data te analyseren. Nederlandse bedrijven zoals Drone4Agro en Agriwatch willen daarop inspringen.

Natuurlijk gaat het over de nieuwe handelsrelatie na de jaarwisseling, maar vaker nog vallen de termen innovatie en klimaatverandering. Klimaatverandering in Groot-Brittannië? Ja, want net als in Nederland kampen Britse boeren met toenemende droogte, zegt Harbers. “Ze zijn kwetsbaar voor temperatuurveranderingen, zomerdroogtes en natte winters.” Met behulp van technologie is de schade te verminderen.

Brexit maakt het wel ingewikkelder

Agriwatch, een start-up uit Enschede, heeft die boeren wel iets te bieden. Directeur Ali Abkar, net als andere oprichters van het bedrijf afgestudeerd aan de Universiteit Twente, levert grondsensoren en drones waarmee boeren de hittestress van gewassen en de droogte van het land in kaart brengen. Ter aanvulling op die precisie-landbouw helpt Agriwatch boeren satellietbeelden te raadplegen.

Tot dusver heeft Abkar geen klanten in Groot-Brittannië. “We zijn vooral actief in het Midden-Oosten, Polen en Nederland. Overal leren we van de kennis van het land of de regio zelf”, zegt hij. “Het Midden-Oosten heeft eeuwenlange excellente ervaringen met de opslag en het gebruik van regenwater en met de teelt van alternatieve gewassen. Daarom zijn we zeer geïnteresseerd in internationale samenwerking.” Zo ook in het Verenigd Koninkrijk.

Brexit maakt het zakenleven ingewikkelder, erkent Abkar. “Maar dat weerhoudt ons er als klein bedrijf niet van om kansen te grijpen die ontstaan door extremere weersomstandigheden.”

Ali Abkar van Agriwatch.

Naast klimaatverandering zijn er meer ontwikkelingen die de Britse vraag naar innovaties aanjagen. Omdat Britse boeren straks moeilijker aan buitenlandse arbeidskrachten komen, zouden landbouwrobots een opmars kunnen maken. Verder introduceert het Verenigd Koninkrijk eigen landbouwwetgeving. Hoewel gevreesd wordt voor een afkalving van standaarden, een race to the bottom, is er ook veel publieke druk om juist op kwaliteit te concurreren. Die druk komt mede van toonaangevende Britse supermarkten. Zij willen dat boeren efficiënter, milieu- en diervriendelijker gaan produceren.

Nederlandse goederen worden duurder in het VK

Groot-Brittannië is een netto-importeur van landbouwproducten. “De Britten realiseren zich heel goed dat ze hun voedselproductie moeten verhogen om niet te afhankelijk te worden van het Europese continent”, zegt Fons de Zeeuw, manager international van Oost NL. “Ze moeten wel investeren.” De regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL wil het zakelijk klimaat in Overijssel en Gelderland stimuleren en organiseert de handelsmissie samen met de Brits-Nederlandse Kamer van Koophandel.

De concurrentieverhoudingen zullen verschuiven door de brexit, zegt De Zeeuw. “Een direct effect is dat onze goederen daar duurder worden op 1 januari. We verliezen de concurrentieslag op producten waarvoor de Britten een eigen alternatief hebben. Maar in agritech zijn we goed en zullen we interessant blijven.”

Hopelijk doen de Nederlandse bedrijven dankzij de virtuele handelsmissie contacten op die op termijn tot zaken leiden, zegt De Zeeuw. Op meer durft hij niet te hopen. “Om een zakelijke relatie op te bouwen, moet je elkaar toch echt ontmoeten. Een businessdeal sluit je niet af via Zoom.”

Lees ook:

Brexit? Voor Britse bedrijven is corona een grotere zorg

Veel Britse bedrijven verwachten niet op tijd klaar te zijn voor de nieuwe handelsrelatie met de EU. Op 1 januari is het zover.