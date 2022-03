Nederlandse kottersector worstelt met hoge brandstofprijzen

Zelfs bij een storm en met metershoge golven vertrekt hij naar zee. Peter Kuyt (54) is al 38 jaar visser en besluit zelden om níet uit te varen. Maar sinds vorige week ligt zijn boot stil in de haven van IJmuiden. Vanwege de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Oekraïne levert het vissen nauwelijks nog iets op.

In de hoop de markt overeind te houden, betalen de vishandelaren sinds donderdag per kilo vis een extra brandstoftoeslag. Voor Kuyt is het net het duwtje om toch weer te gaan varen: zondag gaat hij de zee op. In de kajuit van zijn schip Rosemarie worden de voorraadkasten gevuld met roze koeken, pasta en mayonaise. Ondertussen worden op de kade de laatste visnetten gerepareerd.

Druppel op een gloeiende plaat

Toch is hij niet erg over de regeling te spreken. “Ik had liever gehad dat de overheid ons een compensatie voor de brandstof zou geven, maar die doet niks.” De vishandelaren hebben afgesproken voor de duurdere vissoorten zoals tong, griet en tarbot, 75 cent per kilo extra te betalen. Voor andere soorten, zoals schol en schar, is dat 20 cent per kilo. Kuyt keert meestal terug met een kleine 3000 kilo vis. In het gunstigste geval levert hem dat zo’n 2500 euro extra op.

Maar aan de huidige brandstofprijzen is Kuyt veel meer kwijt. Zijn schip verbruikt ongeveer 30.000 liter gasolie per week. Vorige week stegen de gasolieprijzen naar meer dan 90 cent per liter. “De meeste kotters verdienen pas wat als de gasolieprijs op 45 cent ligt”, legt Derk Jan Berends uit. Hij is secretaris bij de Nederlandse vissersbond en de Coöperatieve Visserij Organisatie. Kuyt is op dit moment per week meer dan 13.500 euro extra aan brandstofkosten kwijt. Samen met ongeveer veertig andere kottervissers legde hij daarom het werk neer.

Beeld Olaf Kraak

Moeilijke jaren

De huidige situatie komt bovenop drie toch al lastige jaren voor de Nederlandse visserij. Vorig jaar werd de sector hard geraakt door de coronapandemie, omdat de handel wereldwijd stil kwam te liggen. Maar ook daarnaast kampen de kottervissers op de Noordzee met een aantal grote vraagstukken. Zo is er sinds 2019 het verbod op pulsvissen, zorgt de brexit voor onzekerheid en worden bepaalde gebieden op zee gesloten voor de komst van windparken.

Ook het ministerie van Landbouw is op de hoogte van de lastige situatie voor de Nederlandse vissers, maar houdt zich over compensatie nog op de vlakte. “In vrijwel alle sectoren zien we op dit moment de gevolgen van de prijsstijgingen”, vertelt een woordvoerder. “Hoewel we op dit moment nog niet spreken over compensatie van specifieke sectoren, zijn we niet blind voor de ontwikkelingen.”

Exclusief product

In Frankrijk besloot het ministerie wel in te grijpen. Sinds woensdag is daar een verlaging van 35 cent per liter diesel voor de visserijsector ingevoerd. “Dat zal leiden tot oneerlijke concurrentie”, meent Berends. Hij vindt het onbegrijpelijk dat zulke verschillen binnen Europa kunnen bestaan. Tijdens de Landbouw en Visserij Raad in Europa aanstaande maandag zullen de gestegen brandstofkosten voor de visserijsector besproken worden.

Kuyt ziet dat veel vissers op dit moment overwegen te stoppen. Tegelijkertijd zal schaarste in de toekomst ervoor zorgen dat vis alleen nog maar duurder wordt: “Dan wordt het enkel nog geëxporteerd naar Dubai of verkocht aan dure restaurants.” Zelf blijft hij hoe dan ook varen: de markt trekt uiteindelijk altijd weer aan, is zijn ervaring. “Ik maak mij niet druk. Je hebt altijd een paar goede jaren en dan gaat het weer wat minder.”

Lees ook:

De Nederlandse vissersvloot krijgt een flinke klap van de coronacrisis, en daar blijft het niet bij

Het is niet alleen het coronavirus dat de Nederlandse vissersvloot over woeste golven jaagt. De branche heeft meerdere winden tegen.