Nederlandse grootbanken keren geen dividend uit en willen zo economie helpen stutten

Grootbanken ABN Amro, Rabobank en ING zullen voorlopig geen dividend uitkeren aan hun aandeelhouders. Ze geven daarmee gehoor aan de Europese Centrale Bank (ECB), die vrijdag van alle kredietinstellingen in Europa vroeg om minder kapitaal naar hun aandeelhouders te laten vloeien. Zo moeten banken beter in staat blijven om geld te lenen aan consumenten en bedrijven die door de aanhoudende coronapandemie in financiële nood komen.

In elk geval tot oktober zal bij de drie grootbanken geen winst over 2019 en 2020 worden verdeeld. Eind april zouden aandeelhouders van ABN Amro en ING stemmen over het bod van de banken eerder dit jaar, respectievelijk 68 cent en 69 cent per aandeel – al had ING hier afgelopen najaar al een deel van uitgekeerd. Die stemming verdwijnt nu van het programma op de algemene aandeelhoudersvergaderingen.

Rabobank werkt niet met aandelen, maar met ledencertificaten. De binnenkort geplande vergoedingen daarvoor – in maart, juni en september - schort de coöperatieve bank nu op. Op aanraden van de ECB bekijken de banken in oktober opnieuw hoe de zaken ervoor staan; dan is de meeste onzekerheid rond de pandemie hopelijk voorbij.

Gezonde kapitaalbuffers

ING-topman Ralph Hamers schrijft in een verklaring dat het wijs is om de richtlijnen van de ECB te volgen, ook al is ING volgens hem momenteel goed gekapitaliseerd. Door het opschorten van dividenduitkeringen kan de bank zich “nog flexibeler inzetten voor zijn klanten en de samenleving, om zo samen met overheden aan herstel te werken”. Ook Rabobank wil zich “maximaal inzetten om de economie te steunen en klanten door de crisis heen te helpen”, aldus financieel directeur Bas Brouwers.

Net als ING benadrukt ook ABN Amro dat ze over een gezonde kapitaalbuffer beschikt. Sinds de kredietcrisis zijn de eisen voor de omvang van die buffer behoorlijk verhoogd; banken moeten zo weerbaarder zijn bij economische tegenwind. Van die tegenwind is nu sprake, want nu de economie platligt door het coronavirus, komen er faillissementen aan. Kredietverstrekkers zullen daarom verliezen moeten slikken op hun uitgezette leningen.

Daarmee moeten banken nu al rekening houden op hun balans. De Amerikaanse kredietbeoordelaar Moody’s heeft mede daarom de vooruitzichten voor de Nederlandse banksector vorige week verlaagd van ‘stabiel’ naar ‘negatief’. Vooralsnog is de kredietwaardigheid van de banken volgens Moody’s goed, maar die kan dus best een tandje lager komen te staan.

30 miljard euro

Beleggers zien het zware pakket op het bord van het bankwezen al langer, de beurskoersen van ABN Amro en ING dalen dan ook al enige tijd. Maandag zette die daling na de beslissingen over het dividend nog eens fors door: beide banken stonden maandagmiddag ruim 7 procent in de min.

Het verschilt per bank hoeveel vermogen ze nu tijdelijk extra binnenboord houden door af te zien van dividenduitkeringen, maar dat gaat al snel om honderden miljoenen euro’s. Daarmee kunnen ze, zoals gezegd, extra bedrijfskredieten uitgeven. ING-analist Suvi Platerink berekende zondag dat het bij alle Europese banken samen om zo’n 30 miljard euro gaat, mits al die banken zich aan de nieuwe richtlijnen van de ECB houden.

ABN Amro geeft winstwaarschuwing ABN Amro gaf maandagochtend een winstwaarschuwing: over het eerste kwartaal van dit jaar verwacht de bank verlies te maken. Net als andere banken zal ABN Amro meer leningen moeten afschrijven, omdat die vanwege de coronacrisis niet volledig zullen worden afbetaald. Daar kwam vorige week nog een eenmalig verlies van 183 miljoen euro bij: een Amerikaanse klant van ABN Amro Clearing had zich verslikt in de grote beweeglijkheid op de financiële markten, veroorzaakt door de coronapandemie. Die klant kon uiteindelijk niet meer voldoen aan de kapitaaleisen die ABN Amro Clearing voor haar klanten aanhoudt.

