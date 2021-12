Nederlandse economie groeit 4,5 procent, steun aan bedrijven kan wel wat ‘gerichter’, zegt DNB

De Nederlandse economie is snel en krachtig hersteld uit de coronarecessie van 2020, zegt De Nederlandsche Bank (DNB). Het bruto binnenlands product groeit dit jaar naar verwachting met 4,5 procent. Dat is fors hoger dan de centrale bank in juni verwachtte. Vorig jaar is de economie met 3,8 procent gekrompen. Hoewel de nieuwe lockdown voor nieuwe onzekerheid zorgt, ziet DNB dat de economie zich steeds beter aanpast aan de pandemie.

Inmiddels is de economie groter dan voor het begin van de crisis, eind 2019. “Achter die gunstige cijfers gaan grote verschillen per sector schuil. Ook deze lockdown is weer een enorme tegenvaller en raakt sommige bedrijven en individuen heel erg hard”, zegt DNB-directeur Olaf Sleijpen bij de presentatie van het rapport Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. Omdat het jaar op z’n eind loopt, zal de huidige lockdown niet meer dan een tiende van het groeicijfer voor 2021 kunnen afschaven.

DNB heeft alvast een voorzichtige analyse gemaakt van het effect van de lockdown. “Wanneer we veronderstellen dat de lockdown aan het eind van het eerste kwartaal geleidelijk wordt afgebouwd, dan komt de groei volgend jaar uit op 2,2 procent”, zegt Sleijpen. “De afgelopen tijd hebben we gezien dat de economie zich steeds beter aanpast aan de pandemie. En dat blijkt ook uit dit cijfer. De diepte van de schok wordt iedere lockdown minder groot.”

Inflatie

De inflatie is de afgelopen tijd scherp opgelopen en bedroeg in Nederland in november 5,9 procent. Dat komt door de sterk gestegen energieprijzen en doordat het aanbod de sterk gestegen vraag niet kan bijbenen. Dit jaar komt de gemiddelde stijging van het prijspeil uit op 2,7 procent. De verwachting van DNB is dat de inflatie eind van dit jaar piekt, omdat daarna wat te dalen. Dat is bijvoorbeeld omdat de energieprijzen niet zo hard zullen blijven doorstijgen als in de afgelopen maanden.

Ook hierbij heeft DNB te maken met onzekerheid. “Wanneer wereldwijd de omikronvariant leidt tot strengere contactbeperkende maatregelen, dan is de verwachting dat de inflatie wereldwijd eerder wat zal stijgen dan dalen, doordat de aanbodbeperkingen langer voortduren”, zegt Sleijpen.

In de steun aan getroffen bedrijven moet de overheid meer maatwerk gaan bieden, vindt DNB. “In het voorjaar van 2020 was het heel goed om algemene steun aan te bieden. Daardoor kon de overheid snel inspringen. Maar nu corona bijna twee jaar later nog niet weg is, moet de steun veel gerichter zijn.” Voor bepaalde sectoren kan de financiële hulp worden afgebouwd. Maar voor andere sectoren kan de steun een vast element op de begroting worden, zegt DNB.

Staatsschuld

Sleijpen noemt het in Den Haag afgesloten coalitieakkoord ambitieus. Hij vindt het goed nieuws dat de coalitie aan de slag gaat met dossiers zoals klimaat, woningmarkt en arbeidsmarkt. De uitgaven door de overheid gaan toenemen en dat draagt bij aan de economische groei. Kijk je naar de hele economie, dan heeft Nederland zo’n stimulans momenteel niet bepaald nodig, zegt Sleijpen. Als er de komende twee jaar te veel geld wordt uitgegeven, kan dat beleid ook weer bijdragen aan een hogere inflatie.

“De overheidsfinanciën zullen ontegenzeggelijk verslechteren. Hoeveel, dat valt nog te bezien. Maar het is wel belangrijk dat de Europese tekort- en schuldregels gerespecteerd blijven worden”, zegt Sleijpen. Hij noemt het raadzaam om niet alleen te berekenen wat de overheidsplannen voor de staatsschuld gaan betekenen, maar ook te bekijken of die staatsschuld nog te betalen is als de rente op een dag weer gaat stijgen.

