Nederlandse deal leidt tot één van de grootste maaltijdbezorgbedrijven ter wereld

Maaltijdbezorger Takeaway.com – in Nederland beter bekend als Thuisbezorgd.nl – wil fuseren met zijn Britse branchegenoot Just Eat. Dit weekeinde maakten beide partijen al bekend bezig te zijn met fusiegesprekken, maandag volgde de aankondiging dat er een principeakkoord is bereikt. Als de deal doorgaat, ontstaat een van de grootste maaltijdbezorgbedrijven ter wereld.

Het gezamenlijke bedrijf zou een waarde krijgen van zo’n 10 miljard dollar (ruim 9 miljard euro). Hoewel er feitelijk sprake is van een fusie, neemt Takeaway in het principeakkoord Just Eat over door de aandeelhouders in het Britse bedrijf met eigen aandelen uit te kopen. Aandeelhouders van Just Eat zouden na die ruil 52,2 procent van de aandelen in Takeaway.com krijgen en de huidige aandeelhouders zien hun bezit verwateren tot 47,8 procent.

Concurrentiestrijd

Takeaway is al langere tijd bezig met steeds grotere overnames. Oprichter en huidig topman Jitse Groen, ook de beoogd topman in het fusiebedrijf, heeft altijd gezegd dat er op termijn slechts ruimte is voor één grote marktleider per land op het gebied van maaltijdbezorgen. Eerder dit jaar kocht het bedrijf de Duitse activiteiten van concurrent Delivery Hero na een bloedige concurrentiestrijd waarbij beide bedrijven forse verliezen leden. In 2016 nam het al de activiteiten in de Benelux van Just Eat over.

Beide bedrijven kennen weinig overlap in activiteiten – alleen in Zwitserland zijn ze alle twee groot – waardoor er weinig kans is dat mededingingsautoriteiten de beoogde fusie zullen blokkeren. Het hoofdkantoor van het gezamenlijke bedrijf zou in Amsterdam komen, maar de beursnotering zou worden verplaatst naar Londen. Ook een groot deel van het personeel zal in het Verenigd Koninkrijk blijven werken.

Roerige tijd

Just Eat heeft een roerige tijd achter de rug. In januari vertrok toenmalig topman Peter Plumb nadat aandeelhouders begonnen te morren over de prestaties van het bedrijf. Het bedrijf had nog geen vervanger voor hem gevonden. Plumb kwam onder vuur nadat een investeringsplan van hem ervoor zorgde dat de omzet stagneerde. Maar in tegenstelling tot Takeaway noteert Just Eat al wel winst, terwijl de meeste maaltijdbezorgbedrijven vooral moeten investeren om te blijven groeien.

Grootaandeelhouder Cat Rock liet eerder al weten dat Jitse Groen een goede optie zou zijn als vervanger van de vertrokken topman bij Just Eat, al dan niet na een fusie van beide bedrijven. Cat Rock is ook aandeelhouder van Takeaway. In het Verenigd Koninkrijk moet Takeway het gaan opnemen tegen Deliveroo, dat in mei een investering van 575 miljoen dollar kreeg van techbedrijf Amazon.

