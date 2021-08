Nederlandse chipmaker NXP boekt flinke winst, maar nog steeds is er een tekort aan chips

De wereld zucht onder een tekort aan chips. Auto’s, telefoons, computers, medische apparatuur: zonder chips werken ze niet. Vanwege het chiptekort kan NXP (de voormalige halfgeleiderdivisie van Philips) naar hartenlust produceren. In het tweede kwartaal van dit jaar nam de omzet van NXP met 43 procent toe ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, tot 2,6 miljard dollar.

Het bedrijf boekte een nettowinst van 406 miljoen dollar. Jean Schreurs, de topman van NXP Nederland, verwacht voor het derde kwartaal en vierde kwartaal een nog verdere stijging van de omzet. NXP maakt zo een flinke opleving door. Toen vorig jaar tijdens de coronapandemie de malaise in de autosector toesloeg, verdampte de vraag naar chips voor de auto-industrie nog. Voor NXP resulteerde dat in 2020 in een slecht tweede kwartaal en een verlies van 209 miljoen dollar.

NXP besloot daarop voor meer klanten buiten de autosector te gaan produceren en richtte zich op de productie van chips voor telefoons en computers. Daar was de vraag juist flink gestegen als gevolg van de coronacrisis. Begin dit jaar herstelde ook de autobranche zich. Schreurs: “Maar toen hadden we onvoldoende capaciteit beschikbaar om ook aan die vraag te kunnen voldoen.”

Hadden ze niet moeten blijven produceren? ‘Onmogelijk’

Was dat geen misrekening en had NXP niet beter gewoon chips door kunnen blijven produceren, omdat de vraag naar auto’s zich waarschijnlijk wel weer zou herstellen? “Onmogelijk”, zegt Schreurs. “Dat kan eventueel bij een standaardproduct, maar wij maken voor elke klant specifieke chips, in totaal wel honderdduizend verschillende soorten chips. Die kun je dus niet zomaar produceren en op de plank leggen in de hoop dat ze worden afgenomen. We maken alleen chips op bestelling.”

Inmiddels probeert NXP waar mogelijk de productie op te schroeven. Maar wat vandaag wordt besteld, rolt niet morgen uit de machine. In Nijmegen produceert NXP zo’n 15 miljard chips per jaar, die vervolgens naar Azië gaan voor de afronding van het productieproces. Ook in Amerika en Singapore heeft NXP eigen fabrieken.

Het maken van een chip is een ingewikkeld proces dat wel vier tot soms negen maanden in beslag neemt. Omdat er wachttijden zijn, ook bij de toeleveranciers van NXP, kan het soms langer dan een jaar duren voordat chips worden geleverd na het plaatsen van een bestelling. En dat betekent dus dat de consument wat langer moet wachten voor zijn auto of telefoon er is.

Toch is het niet genoeg om aan de enorme vraag te voldoen

Wel probeert NXP zo goed mogelijk te anticiperen op de toekomstige vraag van klanten. “We vragen hen: wat voor chips denken jullie over twee of drie jaar nodig te hebben? Dan kunnen we daar onze productie op afstemmen”, aldus Schreurs.

NXP produceert ongeveer de helft van de chips in eigen fabrieken. De overige chips koopt het bedrijf in bij andere fabrikanten. Toch is het niet genoeg om aan de enorme vraag te voldoen. Een nieuwe fabriek neerzetten is niet de ambitie van NXP. Dat duurt te lang en is te kostbaar. Schreurs: “We zoeken het vooral in het verhogen van de productie binnen onze fabrieken en de inkoop van chips bij anderen. Dat lukt, maar ook dat kost tijd.”

Voor NXP in Nederland werken ruim 2000 mensen. Dit aantal is de laatste jaren redelijk stabiel. Wereldwijd werken circa 29.000 mensen voor NXP. Ook dit aantal is niet erg veranderd in de laatste jaren. Een hogere vraag naar chips vertaalt zich niet direct in een groei van het aantal medewerkers. Chipproductie is in hoge mate geautomatiseerd.

Naast een verhoging van de productie zet NXP in op de ontwikkeling van duurzame chips. Schreurs: “De vraag neemt toe en we willen dat de chips die we maken zo duurzaam mogelijk worden gemaakt. We investeren 2 miljard dollar in het ontwikkelen van duurzame chips. In onze chips is goud inmiddels grotendeels vervangen door koper en we werken nu aan de ontwikkeling van chips zonder edelmetalen. Daarnaast willen we veel minder water en minder energie gaan gebruiken bij de productie.”

Lees ook:

De malaise op de automarkt in 2020 betekent miljoenenverlies voor chipmaker NXP

De technologie van NXP helpt chauffeurs op de weg te blijven en beheert de accu’s van elektrische auto’s. Door de malaise in de autobranche verwacht de chipmaker echter een flink verlies.