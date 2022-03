Nederlandse bedrijven kunnen mogelijk ook profiteren van de oorlog in Oekraïne

Zonder geweren of munitie te fabriceren, staat Nederland toch al jarenlang in de top tien van wapenexporteurs. De ongeveer 340 Nederlandse bedrijven in de defensie- en veiligheidsindustrie richten zich voornamelijk op de markt van high-tech militaire elektronica, marinebouw en het maken van onderdelen van bijvoorbeeld gevechtsvliegtuigen en gevechtsvoertuigen. Maar denk ook aan het maken van militaire kleding en kogelwerende vesten.

Militaire elektronica

Drie bedrijven in Nederland spelen een grote rol. Aan het hoofd van de militaire elektronica-industrie in Nederland staat Thales Nederland, een dochterbedrijf van het Franse Thales Group. Het bedrijf wordt ook wel het grootste defensiebedrijf van Nederland genoemd. Hun geavanceerde radar- en infraroodapparatuur en vuurgeleidingssystemen doen het goed op de internationale markt.

In 2020 ontving het bedrijf een enorme bestelling vanuit Duitsland: het gaat voor 1,5 miljard euro gevechtssystemen leveren voor vier hypermoderne oorlogsschepen (fregatten). Dat laat goed zien hoe de Nederlandse defensie-industrie werkt. “In Nederland produceren we geen raketten, maar wel de radartechnologie die de raketten naar de juiste plek sturen”, legt Wendela de Vries uit, onderzoeker bij de campagnegroep Stop Wapenhandel.

Marineschepen

Naast militaire elektronica wordt er in Nederland ook veel geld verdiend met de handel van marineschepen. De Nederlandse scheepsbouwer Damen Shipyards is van oudsher hoofdleverancier van de Koninklijke Marine. Ook dat levert behoorlijk wat geld op, weet Frank Slijper, expert op het gebied van wapenhandel bij vredesorganisatie PAX. “Aan de verkoop van kogels en geweren valt niet zoveel te verdienen, maar als je een groot oorlogsschip verkoopt, tikt dat goed aan.”

Dat blijkt ook uit de recordomzet van het bedrijf in 2020: in totaal ontving het voor 8 miljard euro aan bestellingen. In dat jaar sloot het bedrijf samen met Thales Nederland een miljardendeal voor de bouw van dezelfde vier Duitse fregatten waar Thales ook voor werkt.

Afgelopen weekend kondigde het familiebedrijf aan te stoppen met de levering van schepen voor de Russische markt. Al sinds 2014 geldt een verbod op het exporteren van wapens naar Rusland, maar het bedrijf leverde nog wel jachten, vissersboten en werkboten aan het land. Het besluit heeft mogelijk grote financiële gevolgen voor het bedrijf.

Vliegtuigonderdelen

Naast schepen beschikt Nederland ook over behoorlijk wat kennis over het bouwen van vliegtuigen. De Nederlandse fabrikant Fokker – die in 2015 werd overgenomen door GKN Aerospace en nu GKN Fokker heet – bouwt geen complete vliegtuigen meer, maar is gespecialiseerd in het maken van onderdelen, elektrische systemen en landingsgestellen. Jarenlang leverde het bedrijf onderdelen voor de bekende F-16’s.

Na Duitsland heeft ook Denemarken bekendgemaakt miljarden extra te investeren in het defensiebudget. Daarmee lijkt de vraag naar militaire goederen wereldwijd toe te nemen. Of de extra defensie-uitgaven ook bij Nederlandse bedrijven terechtkomen, is nog onzeker. Toch is het volgens Slijper bijna een wetmatigheid dat “de wapenleveranciers goed garen spinnen” tijdens een oorlog. Dat betreurt onderzoekster De Vries: “De belangrijkste vraag lijkt mij: hoe kunnen we de situatie de-escaleren? Meer wapens er tegenaan gooien, is onverstandig.”

