Nederlandse banken koesteren hun glazen plafond

In bestuurskamers van Nederlandse banken zitten te weinig vrouwen. En de loonkloof is er onveranderd groot.

Een dikke onvoldoende voor Nederlandse banken: te weinig vrouwen aan de top en een gapende loonkloof zorgen voor een grote ongelijkheid tussen man en vrouw.

Bovendien scoort het bankwezen op loonverschil als een van de slechtste van alle Nederlandse bedrijfstakken. Dat concludeert bankenvergelijker de Eerlijke Bankwijzer in een onderzoek.

Zeven Nederlandse banken ondergingen de keuring: ABN Amro, ING, Rabobank, Triodos Bank, NIBC, Van Lanschot Kempen en de Volksbank. Vier van de zeven scoren benedenmaats: zij tellen minder dan 30 procent vrouwen aan de top. Daarmee voldoen zij niet aan het wettelijke streefcijfer van de Nederlandse overheid.

Banken NIBC en Van Lanschot tellen te weinig vrouwelijke commissarissen, waar ING achterblijft in hun raad van bestuur. ABN Amro haalt het wettelijke minimum voor beide bestuurslagen niet. Geen enkele bank heeft bovendien een vrouw als algemeen directeur.

Een treurige uitkomst, vindt projectleider Peter Ras van de Eerlijke Bankwijzer. Volgens hem krijgen vrouwen nog te weinig beslissingsbevoegdheid.

Raad van commissarissen

Dat het gros van de banken het minimumaantal vrouwelijke commissarissen wel haalt, stelt hem dan ook niet gerust: “Dat is niet waar de echte besluiten worden genomen. Die vinden plaats in de raad van bestuur.”

Naast een vrouwelijk tekort in bestuurskamers, bestaat er een grote loonkloof tussen mannelijke en vrouwelijke bankiers. In de financiële sector is deze groter dan in veel andere Nederlandse sectoren, schrijven de onderzoekers. In 2017 kregen vrouwelijke bankiers gemiddeld 28 procent minder bruto uurloon dan hun mannelijke collega’s, zo blijkt uit cijfers van Eurostat. Over het hele Nederlandse bedrijfsleven gaat het om een loonverschil per uur van 19 procent.

Vrouwen lopen vooral salaris mis door hun afwezigheid in topposities, zeggen de onderzoekers. Die banen zijn immers beter betaald. “De financiële sector is van oudsher een mannenbolwerk”, zegt projectleider Ras. “Je ziet dat mannelijke CEO’s elkaar opvolgen en van bestuurskamer naar bestuurskamer hoppen.”

Te langzaam

De Tweede Kamer wil beursgenoteerde bedrijven, zoals ING en ABN Amro, vanaf volgend jaar verplichten ten minste 30 procent vrouwelijke commissarissen aan te stellen. De meeste banken kunnen dat op termijn wel halen: “Veel banken hangen nu tussen de 20 en 25 procent”, zegt Mijntje Lückerath, hoogleraar corporate governance van de TIAS School for Business and Society.

Zij doet inmiddels tien jaar onderzoek naar de positie van vrouwen in bedrijfstoppen en publiceert jaarlijks de Nederlandse Female Board Index. Maar, zegt de hoogleraar, het gaat veel te langzaam: “De raad van commissarissen laat eindelijk verbetering zien door druk van buitenaf. Maar verder is er weinig veranderd.”

Lees ook:



Nederland zakt op ranglijst gelijkheid tussen mannen en vrouwen

De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is het afgelopen jaar groter geworden in Nederland. Nederland zakt daardoor flink op de ranglijst over gendergelijkheid van het World Economic Forum (WEF): van plek 27 in 2018 naar plek 38 in 2019.

‘De loonkloof tussen man en vrouw wordt juist groter’

Jonge vrouwen hebben de afgelopen jaren nauwelijks kunnen profiteren van de krapte op de arbeidsmarkt. Het verschil tussen hun salaris en dat van mannen is de afgelopen twee jaar juist opgelopen.