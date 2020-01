Nederlands leven is uitzonderlijk veel duurder geworden

De prijzen in Nederland zijn het afgelopen jaar hard gestegen. Boodschappen doen, het huis verwarmen, meubels en elektra aanschaffen: alles bij elkaar werden producten en diensten gemiddeld 2,6 procent duurder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De Nederlandse prijsstijging behoorde daarmee tot de hoogste in de eurozone, zegt het CBS.

Vooral de kosten van energie schoten omhoog. Voor elektriciteit moest in 2019 maar liefst 15,7 procent meer worden betaald dan een jaar eerder en gas werd 10,6 procent duurder dan in 2018. Dat is onder meer het gevolg van de hogere leveringstarieven van energie. Nu de gaskraan in Groningen dicht wordt gedraaid, komt gas elders vandaan, wat tot hogere productiekosten leidt. En omdat er meer vraag is naar elektriciteit, loopt de prijs op. Daar komt bij dat de heffingen op gas en elektriciteit eveneens stegen.

Ook aan de kassa merkte de Nederlandse consument dat het leven duurder is geworden. Zo werd in de supermarkt voor voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken 4 procent meer betaald dan een jaar eerder, volgens het CBS de sterkste prijsstijging in tien jaar op dat vlak. Een hapje of een drankje in een restaurant, café of bedrijfskantine werd afgelopen jaar 4,6 procent duurder. Allemaal het gevolg van de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent per 1 januari 2019.

Goederen en diensten die onder het lage btw-tarief vielen, waren in 2019 gemiddeld 4,1 procent duurder dan in 2018. In dezelfde periode was de prijsstijging van producten die onder het hoge btw-tarief vielen gemiddeld 2,3 procent.

Toch werd niet alles duurder, blijkt uit de cijfers. Zo werd het goedkoper om thuiszorg in te huren en ook mobiele telefonie en audio- en videoapparatuur daalden in prijs. Verder merkt het CBS op dat de loonstijging in Nederland voor het eerst in vijf jaar minder sterk was dan de stijging van de consumentenprijzen. De cao-lonen stegen volgens voorlopige cijfers vorig jaar in doorsnee met 2,5 procent op jaarbasis.

CBS zegt lange traditie vaarwel Er is een einde gekomen aan een lange traditie van winkelbezoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek om de Nederlandse inflatie te meten. Vanaf 1900 gingen medewerkers van het CBS bij winkels langs om de prijzen te noteren. De afgelopen vijftien jaar gebeurde dat steeds minder. Een groeiend aantal bedrijven stuurde de kassagegevens op, waardoor een bezoek overbodig werd. Vorig jaar ging het statistiekbureau nog maandelijks bij 420 winkels langs, tot het ook daar in december mee stopte. Aan het begin van de eeuw kregen nog zo’n 7000 winkels bezoek van het CBS. De inflatiecijfers zijn volgens CBS-econoom Peter Hein van Mulligen nu veel preciezer. “Vroeger schreven we per vestiging misschien tachtig prijzen op, nu krijgen we gegevens van alle producten binnen. Dat kan in de tienduizenden lopen.”

