Nederlanders reageren massaal op vacatures van groente- en fruittelers

Een aantal weken geleden leek het nog spannend voor bedrijven in de fruit- en groenteteelt die afhankelijk zijn van seizoensarbeiders. Na de uitbraak van het coronavirus ging een groot deel van de Oost-Europese seizoensarbeiders terug naar eigen land, waardoor de groente- en fruittelers vreesden voor een personeelstekort. Dat tekort wordt nu opgelost door Nederlanders die zich massaal aandienen om te helpen.

“Wij worden platgebeld door uitzendbureaus, studenten en mensen die door de coronacrisis zonder werk zitten. De bereidwilligheid is erg groot”, vertelt Mariëtte van Tiggelen, mede-eigenaar van aspergekwekerij C. van Tiggelen in het Brabantse Halsteren. Ook de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) ziet dat het aanbod mensen dat wil helpen groot is.

“De eerste paar weken stonden er veel vacatures open in de land- en tuinbouw en daar is veel op gereageerd”, vertelt LTO-woordvoerder Wytse Sonnema. “Maar dat betekent niet dat het probleem helemaal is opgelost. Jaarlijks werken er 170.000 arbeidsmigranten in deze sector en het is onduidelijk hoeveel van deze arbeidsmigranten dit seizoen naar Nederland komen. Dat betekent dat er alsnog een personeelstekort kan ontstaan in het piekseizoen.”

De instelling is: beter iets dan niets

Het personeelstekort blijft de komende tijd een zorg voor LTO. Maar niet voor het familiebedrijf Kwekerij Jansen in Nuenen. Ook zij hebben inmiddels voldoende personeel om het seizoen door te komen. “Wij waren erg bang voor een personeelstekort nadat we hoorden dat grenzen in het buitenland dicht gingen”, vertelt Franka Bloksma, medewerker in de boerderijwinkel die vastzit aan de kwekerij. Normaliter werken er in de oogstperiode tien Polen. “We hadden niet verwacht dat zoveel mensen zich bij ons zouden melden. Nog steeds krijgen we dagelijks een stroom aan sollicitaties binnen.”

Eigenaar Harry van Winden van komkommerkwekerij H. J. van Winden in Made is blij met het grote aanbod, maar ook enigszins verbaasd. “Vroeger hoorde ik mensen vaak zeggen dat ze dit werk nooit zouden doen”, zegt hij. “Dat was beneden hun niveau. Nu is de instelling: beter iets dan niets.”

Volgens Van Winden kost het wel veel tijd om nieuwe medewerkers de fijne kneepjes van het vak te leren. “Natuurlijk ben ik blij dat er veel aanbod is van mensen uit de omgeving en verder, maar het personeel dat hier al jaren kwam, werkt wel erg hard”, legt hij uit. “Het kost een halfjaar of soms zelfs een jaar om snel werk te leveren. Tegen die tijd zijn de meeste mensen die zich nu hebben gemeld alweer weg.”

