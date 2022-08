Nederland wil minder afhankelijk worden van Rusland, dus importeert het meer vloeibaar gas uit Rusland

Veel vloeibaar aardgas dat Nederland extra importeert om de gasvoorraden aan te vullen, is afkomstig uit Rusland. In de eerste helft van het jaar is die invoer uit Rusland met 35 procent gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van 1,7 naar 2,3 miljard kubieke meter.

Lng, de afkorting van liquefied natural gas, wordt per tankerschip aangevoerd. Het voordeel van lng is dat het van over de hele wereld kan komen. De koper is niet afhankelijk van een pijpleiding.

In de eerste helft van het jaar is de Nederlandse invoer van lng toegenomen met 57 procent, weet het CBS. Het meeste gas kwam uit de Verenigde Staten. De invoer uit Amerika verdubbelde van ruim 2 miljard kubieke meter naar ruim 4 miljard kuub. Hierdoor zijn de VS goed voor ongeveer de helft van het door Nederland geïmporteerde vloeibare gas. De VS hadden Europa steun beloofd tijdens de energiecrisis.

Veel minder gas uit Duitsland

Door de oorlog in Oekraïne komt er via pijpleidingen minder Russisch gas naar West-Europa. Als gevolg daarvan haalde Nederland het eerste halfjaar 70 procent minder gas uit Duitsland. Er kwam juist meer vluchtig gas binnen vanuit België en het Verenigd Koninkrijk. Het CBS weet niet precies waar het Belgische gas vandaan komt.

Tot dusver had Nederland één grote invoerterminal voor lng, namelijk op de Maasvlakte van Rotterdam. Maar volgende week neemt de Gasunie drijvende terminals in de Eemshaven in gebruik, met een gezamenlijke capaciteit van 8 miljard kuub. Het vloeibare gas wordt er in twee drijvende fabrieken weer vluchtig gemaakt, waarna het dus geschikt is voor buizentransport.

Deze nieuwe lng-terminal in de Eemshaven is inmiddels ‘uitverkocht’. De Tsjechische energiegroep CEZ en Shell Western LNG nemen 7 miljard kubieke meter gas af, en de rest is voor het Franse energiebedrijf Engie.

Door de krapte en de hoge kosten op de energiemarkt is het gasverbruik in Nederland met een kwart teruggelopen in het eerste halfjaar vergeleken met de eerste zes maanden van 2021. Nederland verstookte 17,6 miljard kubieke meter gas. Met name in de industrie werd minder gas gebruikt. Huishoudens verbruikten 16 procent minder aardgas. Doordat er nu meer elektriciteit wordt opgewekt met steenkolen, zegt dit weinig over de uitstoot van broeikasgassen.

