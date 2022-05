Nederland wil meedoen aan grote aandelen uitgifte Air France-KLM. Kosten: 220 miljoen

Air France-KLM gaat nieuwe aandelen uitgeven en zal daarmee ongeveer 2,3 miljard euro ophalen. Het leeuwendeel van dat geld wordt gebruikt om een deel van de steun terug te betalen die de luchtvaartmaatschappij in coronatijd van de Franse overheid kreeg. De Nederlandse staat zal voor circa 220 a 230 miljoen euro aandelen kopen. Zo houdt de staat zijn belang van 9,3 procent in de luchtvaartmaatschappij op peil. De Tweede Kamer moet dat besluit nog wel goedkeuren.

Ook de Franse overheid, met ruim 28 procent de grootste aandeelhouder van Air France-KLM, doet mee. Twee andere grootaandeelhouders, China Eastern Airlines (nu nog 9,6 procent) en het Amerikaanse Delta Air Lines (5,8 procent) doen dat niet. Zij verkopen de aandelen die ze hadden mogen kopen door aan de Franse containervervoerder CMA CGM. Dat bedrijf sloot vorige week al een alliantie met de vrachtpoot van Air France-KLM. Daarnaast onderhandelt Air France-KLM met het grote investeringsfonds Apollo over een financiële injectie van 500 miljoen.

KLM meent coronalening op eigen kracht af te kunnen lossen

Air France-KLM geeft in totaal 1,9 miljard nieuwe aandelen uit. Ze kosten 1,17 euro per stuk. De kopers krijgen dus een forse korting, want een aandeel Air France-KLM kostte maandag op de beurs nog 4,35 euro. Van de opbrengst van ongeveer 2,3 miljard euro gaat gaat 1,7 miljard naar de Franse overheid. Die verleende Air France-KLM veel financiële steun tijdens de coronacrisis. De rest van het bedrag wordt gebruikt om het eigen vermogen te versterken. Air France-KLM leed zowel in 2020 als in 2021 kapitale verliezen: in 2020 kwam het verlies uit op 7,1 miljard euro, in 2021 op 3,3 miljard.

De opbrengst van de aandelen wordt niet gebruikt om de leningen terug te betalen die de Nederlandse overheid tijdens de pandemie aan de luchtvaartmaatschappij verstrekte. KLM meent dat het die leningen op eigen kracht kan aflossen. KLM loste eerder dit jaar al 311 miljoen euro af. Dat KLM zelfstandig van zijn schuld aan de staat denkt af te komen, komt onder meer omdat het aantal reizigers na de afschaffing van veel coronarestricties sneller is toegenomen dan het bedrijf eerder dacht.

Geen sprake van staatssteun, zeggen Kaag en Harbers

Volgens de ministers Kaag (financiën) en Harbers (infrastructuur en waterstaat) handelt de overheid als het de nieuwe aandelen koopt als een gewone aandeelhouder en is er dus geen sprake van staatssteun. In de ogen van de bewindslieden hoeft de aankoop er dus niet toe te leiden dat Air France-KLM landingsrechten op Nederlandse luchthavens kwijtraakt.

Toen de Nederlandse overheid KLM coronasteun verleende, moest het bedrijf van de Europese Commissie wel slots inleveren: die tijdvakken waarin vliegtuigen mogen opstijgen of landen gingen naar concurrenten. Met de aankoop van nieuwe aandelen houdt Nederland een belang van 9,3 procent in Air France-KLM. Gemeten in stemrechten is het Nederlandse belang groter: 14 procent.

