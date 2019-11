Nederland verdient veel aan de export, en vooral aan deze producten

Niet de landbouw of chemie, en ook niet het aardgas, maar machines en machineonderdelen zijn met afstand de producten waar Nederland het meeste aan verdient in de export naar het buitenland. En de sector groeit bovendien hard. Kwam de toegevoegde waarde door export van machines in 2015 nog uit op zo’n 12 miljard euro, vorig jaar was dit opgelopen tot bijna 16 miljard euro, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van eigen onderzoek.

Dat Nederland veel verdient aan de export is bekend, maar het CBS probeert met de nieuwe cijfers daar meer inzicht in te geven. Een groot deel van de export betreft bijvoorbeeld de zogeheten wederuitvoer – producten die weliswaar vanuit Nederland naar het buitenland gaan maar waar in Nederland maar weinig waarde aan wordt toegevoegd. Ze verlaten het land goeddeels zoals ze zijn binnengekomen, en er wordt daarom ook weinig aan verdiend.

Zo kan het dat de totale waarde van uit Nederland geëxporteerde goederen en diensten in 2017 uitkwam op 83 procent van het bruto binnenlands product, maar dat uiteindelijk de bijdrage van de export aan dat bbp op 34 procent uitkwam. Dat is dus wat er daadwerkelijk wordt verdiend aan de omvangrijke export vanuit Nederland.

Aardgas draagt veel minder bij

Het CBS ging voor alle producten na wat de toegevoegde waarde in Nederland is – dus met aftrek van de import van grondstoffen of halffabricaten. Machines en machine-onderdelen staan dan met afstand bovenaan. De nummer twee – metaal en metaalproducten – komt uit op bijna 6 miljard euro. Aan sierteelt, naast bloemen en planten ook bloembollen en boomkwekerijproducten, werd in 2018 zo’n 5,5 miljard verdiend.

In 2015 kwam aardgas nog op een tweede plek met een toegevoegde waarde van 6,8 miljard euro, maar dat is de afgelopen jaren flink gedaald tot onder de 5 miljard. Alle overige producten in de top-10 hebben de toegevoegde waarde juist zien toenemen. Daarbinnen zijn de meer bekende exportsectoren landbouw (onder andere vlees, zuivel en bereid voedsel zoals babymelkpoeder) en chemie (hoogwaardige kunststoffen en organische chemie) wel stevig vertegenwoordigd.

Niet bijzonder winstgevend

Van alle machines en onderdelen uit Nederland wordt meer dan driekwart verkocht aan het buitenland. Het gaat om allerlei soorten machines, van landbouwwerktuigen tot verpakkingsmachines en van vleesverwerkers tot de hoogwaardige chipmachines die gemaakt worden door ASML in Veldhoven.

Hoewel in totaal de meeste euro’s worden verdiend door de export van machines, zijn ze gemiddeld genomen niet bijzonder winstgevend, aldus het CBS. Aan iedere euro aan machines of apparaten die wordt uitgevoerd verdient Nederland 43 cent. De uitvoer van natuurproducten en grondstoffen, zoals bloemen en planten, zijn met 64 cent per uitgevoerde euro veel winstgevender. Overigens is Nederland ten opzichte van de vorige meting over 2015 gemiddeld minder gaan verdienen aan zijn export. Bleef in 2015 nog 53 cent over van iedere uitgevoerde euro, in 2018 was dit gedaald naar 51 cent.

