Nederland pronkt op techbeurs Las Vegas met zelfverwarmende lunchboxen en computerbediening voor verlamden

De een maakt een zelfverhittende lunchbox, de ander laat mensen met het locked-in-syndroom een computer bedienen via hun brein. Een breed scala aan ideeën typeert de vijftig Nederlandse tech-startups die van 5 tot 11 januari door de Verenigde Staten reizen op zoek naar internationaal succes.

De reis wordt geleid door staatssecretaris Mona Keijzer van economische zaken en startup-ambassadeur prins Constantijn. Keijzer sprak 5 en 6 januari in Washington met vertegenwoordigers van het Witte Huis, waaronder de chief technology officer van de VS, Michael Kratsios. Vandaag en morgen staat ze met Constantijn en de start-ups op de CES in Las Vegas. Dat is met bijna 200.000 bezoekers per jaar de grootste techbeurs ter wereld. “Mijn rol op de CES is het ondersteunen van onze start-ups bij het opdoen van contacten, kennis en financiering”, zegt Keijzer.

Sommige start-ups komen pas net kijken. Zoals XYZ Dynamics uit Helmond, dat een elektrische aandrijving bedacht om in te bouwen in bestaande en nieuwe dieselbestelbussen. “We zijn vrijwel klaar met de ontwikkeling van een prototype”, zegt directeur Alex Pap. “Binnenkort gaan we een pilot draaien. Daarover zijn we in gesprek met onder andere PostNL.”

De technologie kan pas op grote schaal worden goedgekeurd nadat autofabrikanten hebben ingestemd. Contact leggen met die fabrikanten is daarom een hoofddoel voor XYZ op de CES. Tegelijk hoopt Pap dat de reis mogelijkheden tot nieuwe financieringen oplevert.

Toetsen bedienen door ernaar te kijken

Het Nijmeegse bedrijf MindAffect is al verder gevorderd. MindAffect maakte een headset die elektrische hersensignalen meet. Hierdoor kunnen gebruikers digitale toetsen bedienen door ernaar te kijken, een potentiële uitkomst voor mensen die verlamd zijn door bijvoorbeeld het locked-insyndroom (LIS). “Eén Belgische patiënt gebruikt onze toepassing nu dagelijks”, vertelt MindAffect-CEO Ivo de la Rive Box.

Twee jaar geleden ging MindAffect ook mee naar de CES. “Dat was eigenlijk te vroeg. We waren net begonnen en de techniek had nog meer ontwikkeling nodig dan mij was voorgeschoteld. Wel hielden we er veel promotie aan over. Dat hielp met investeringen.” In 2018 haalde het bedrijf 1 miljoen euro aan investeringen op, gevolgd door 4 ton aan subsidie.

Binnenkort hoopt het in een nieuwe investeringsronde 3 miljoen op te halen. In Las Vegas wil MindAffect met grote bedrijven als LG en Samsung praten over mogelijke samenwerkingen, en ‘development-kits’ verkopen waarmee andere bedrijven zijn software kunnen inzetten. Er begint ook een crowdfundingcampagne.

Dat laatste heeft Heatbox al achter de rug. In december haalde deze Rijswijkse start-up met crowdfunding 81.000 euro op voor zijn zelfverwarmende lunchtrommel. Voor Heatbox draait de conferentie om netwerken en media-aandacht. Volgens bedenker Amit Jaura zijn de VS een ideale markt voor zijn product, omdat mensen daar vaak onderweg zijn en veel geld kwijt zijn aan de lunch buitenshuis.

Warme maaltijd voor iedereen

Jaura vertelt dat zijn vader, die twintig jaar rij-instructeur is geweest, tijdens zijn lange werkdagen altijd fastfood haalde omdat hij iets warms wilde eten. Volgens Jaura leidde dit tot zulke gezondheidsproblemen dat zijn vader uiteindelijk moest stoppen met werken. “Dat was voor mij de druppel. Wij willen dat iedereen overal een warme maaltijd kan hebben, onafhankelijk van dure en ongezonde opties of toegang tot een magnetron. We willen ervan af dat de fastfoodindus­trie de overhand heeft.”

Dit is het vierde achtereenvolgende jaar dat Nederland met start-ups op de CES staat. Na de techbeurs opent staatssecretaris Keijzer in Los Angeles een handelspost voor het midden- en kleinbedrijf, om een ‘economisch netwerk’ in de regio op te bouwen. Keijzer: “Los Angeles heeft de komende jaren tientallen miljarden dollars beschikbaar ter voorbereiding op het WK voetbal in 2026 en de Olympische Spelen in 2028. Dat gaat veel vragen op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit, logistiek en creatieve industrie – allemaal zaken waar wij als land erg goed in zijn.”

