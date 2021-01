Nederland ondanks lockdown duizenden bedrijven rijker

Ondernemers die een bedrijf wilden starten in december lieten zich niet tegenhouden door de verscherpte lockdown. In de laatste maand van 2020 zijn er bijna 25.000 bedrijven gestart, wat 19 procent meer was dan een jaar eerder, blijkt woensdag uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK). Het was voor het eerst in zes maanden dat het aantal startende bedrijven zo hard steeg.

Tegelijkertijd beëindigden in de laatste maand van 2020 minder bedrijven hun activiteiten, meldt de KvK op basis van inschrijvingscijfers. Dat maakt dat er nu in totaal 2.078.716 bedrijven in Nederland zijn. Dat waren er een jaar geleden nog maar ietsjes meer dan twee miljoen: 2.000.404.

Honderden zzp’ers begonnen met het langsbrengen van pakketjes

Met name in de detailhandel kwamen er vorige maand veel nieuwe bedrijven bij. Hun aantal steeg in een jaar tijd met 58 procent tot 3767 ondernemingen. Terwijl fysieke winkels gedwongen dicht moesten om de sterke opleving van de besmettingscijfers tegen te gaan, schoot het aantal nieuwe webshops juist omhoog. En ook het aantal ondernemers dat ging bezorgen, steeg hard. Honderden zzp’ers begonnen met het langsbrengen van pakketjes.

In de horeca waren er juist minder mensen die het zagen zitten om een nieuw bedrijf te beginnen. Al zijn het er –aangezien er nu een lockdown is – eigenlijk nog steeds best veel. In december 2019 begonnen 857 ondernemers een zaak in de horeca, in december 2020 waren er nog 688. Dat is een afname van 20 procent, evenzo is het best opmerkelijk dat nog honderden ondernemers het erop wagen om op dit moment te investeren in een café, hotel, restaurant of kantine.

Volgens Joris Knoben, hoogleraar bedrijfseconomie aan de Nijmegen School of Management van de Radboud Universiteit, laten deze cijfers de grote verschillen in impact van de coronacrisis tussen sectoren duidelijk zien. Knoben: “Detailhandel via webwinkels is booming en ook de bedrijven die alle bestellingen van de webwinkels logistiek afhandelen zitten in de lift. In de horeca is de dynamiek fors afgenomen.”

In december gingen 161 bedrijven failliet, 33 procent minder dan een jaar eerder

Knoben merkt ook op dat de ondernemers die vrijwillig willen stoppen, dat inmiddels wel hebben gedaan. Het aantal bedrijven dat ermee stopte daalde op jaarbasis met 11 procent. Die daling komt na de opvallend sterke stijgingen in september en oktober, toen respectievelijk 39 en 45 procent meer ondernemers de stekker uit hun bedrijf trokken dan een jaar eerder. In november vlakte die toename van het aantal bedrijfsbeëindigingen al af.

“De anderen proberen het met de steun van de overheid uit te zingen", vertelt Knoben. “Tot nu toe met succes getuige het nog steeds enorm lage aantal faillissementen.” Dat is ook de reden dat Nederland er ondanks de economische crisis per saldo nog bedrijven bij krijgt. In december gingen 161 bedrijven failliet, 33 procent minder dan een jaar eerder.

Ook in de voorgaande maanden daalde het aantal faillissementen, wat waarschijnlijk vooral het gevolg is van de forse steunmaatregelen van de overheid.

