Nederland loopt veel belasting mis door de verhuizing van Shell

Het trots gedragen predicaat ‘Royal Dutch’ gaat er straks, na 130 jaar, vanaf: olieconcern Shell wil met haar hoofdkantoor van Den Haag naar Londen verhuizen om vanaf dat moment volledig Brits te zijn. Daarmee is het inmiddels is de tweede multinational, naast Unilever, die in korte tijd de Noordzee oversteekt.

Bij beiden lijkt één van de hoofdredenen het ontbreken van dividendbelasting in het Verenigd Koninkrijk. De verhuizing die Shell maandag aankondigde zal Nederland dan ook belastinginkomsten doen mislopen.

Shell wil met de verplaatsing van het hoofdkantoor vooral een eind maken aan het feit dat zij werkt met twee soorten aandelen, een onhandig gevolg van de fusie tussen het oude Nederlandse Koninklijke Olie en het Britse Shell Transport and Trading in 2005. Aan die zogeheten A- en B-aandelen komt straks een eind.

Sneller klimaatdoelen halen

Dat moet het makkelijker maken om aandeelhouders te belonen door aandelen terug te kopen, stelt Shell. Ook kan de oliegigant met één soort aandelen makkelijker andere bedrijven overnemen. Daarmee zou Shell sneller zijn klimaatdoelen kunnen halen, zegt het in een verklaring.

Wat ook meespeelt is de belasting die aandeelhouders over hun winstuitkering moeten afdragen. Op dit moment betalen aandeelhouders met de oorspronkelijk Nederlandse A-aandelen dividendbelasting in Nederland. Dat hoeft niet meer als Shell naar Londen vertrekt. Over die verhuizing stemmen aandeelhouders op 10 december, al is er weinig aanleiding om aan te nemen dat zij een blokkade zullen opwerpen.

Hoeveel de staat hierdoor precies zal mislopen is niet duidelijk. Het gaat om de belastingbetalingen van alle Shell-aandeelhouders met A-aandelen die zelf níet in Nederland wonen, zegt de Leidse hoogleraar belastingrecht Jan van de Streek. Dat zal veruit het merendeel zijn, zegt hij: bij Shell zitten de meeste beleggers in het buitenland.

Honderden miljoenen euro's per jaar

“Je hebt het daarom al snel over honderden miljoenen euro’s per jaar die niet meer in de staatskas terechtkomen”, zegt hij. Samen met het vertrek van Unilever, dat straks ook geen dividendbelasting meer hoeft te betalen, ontstaat er zo een flinke hap uit de totale dividendopbrengsten bij de fiscus – in totaal bedragen die jaarlijks zo rond de 2 miljard euro.

In 2018 onthulde Trouw al dat de aandeelhouders met de oorspronkelijk Britse B-aandelen helemaal geen dividendbelasting betalen aan Nederland. Via een ontwijkingsroute op het Kanaaleiland Jersey komt de winstuitkering sinds 2005 onbelast bij de aandeelhouders terecht, met goedkeuring van de Nederlandse fiscus.

Overigens hintte topman Van Beurden vorig jaar al op een mogelijk vertrek uit Nederland, in een interview met het Financiële Dagblad. Hij zei toen dat Shell ooit voor Nederland koos in de veronderstelling dat de dividendbelasting hier helemaal zou verdwijnen.

Toenmalig staatssecretaris Joop Wijn zei in de periode van de fusie in 2005 inderdaad te verwachten dat de dividendbelasting een keer zou komen te vervallen. Daar kwam het echter niet van. De plannen sneuvelden definitief in 2018, toen premier Rutte zonder succes nog een poging deed tot afschaffing.

‘Eindafrekening’

Volgens Van de Streek kan de Tweede Kamer nog een ‘eindafrekening’ opleggen aan Shell, als het dat wil. Vorig jaar kwam Groenlinks met een wetsvoorstel voor zo’n zogeheten exit-heffing, waarbij grote bedrijven een soort ‘verhuisboete’ opgelegd krijgen als zij verhuizen naar landen waar geen dividendbelasting bestaat.

Vertrekkend Groenlinks-Kamerlid Bart Snels heeft zijn wetsvoorstel onlangs echter aangepast, zodat die niet meer met terugwerkende kracht geldt. Daarmee zou de regeling pas van kracht worden zodra die ooit in het Staatsblad komt te staan. Zowel Shell als Unilever worden er dan niet meer door geraakt.

Van de Streek, die Groenlinks bij het schrijven van deze wet heeft geassisteerd, zegt dat de terugwerkende kracht desgewenst alsnog terug kan in het wetsvoorstel. Als dit voor 10 december gebeurt, wanneer aandeelhouders over de verhuizing moeten stemmen, dan zal de wet, als deze wordt aangenomen, ook betrekking hebben op Shell. “De aandeelhouders weten dan immers waar ze precies mee instemmen”, zegt Van de Streek.

