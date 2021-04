Nederland krijgt binnen vijf jaar elektrische lijnvluchten

Drie regionale luchthavens maken zich er sterk voor dat er binnen vijf jaar elektrische lijnvluchten worden uitgevoerd in Nederland. Niet zozeer om de uitstoot van CO2 te verminderen – want de bijdrage van korte vluchten daaraan is klein. Wel hopen ze dat deze lijnvluchten kunnen uitgroeien tot een Europees netwerk dat ook afgelegen regio’s bereikbaar maakt.

Het is technisch haalbaar en het is van maatschappelijk belang, stellen de vliegvelden Rotterdam-The Hague, Eindhoven en Groningen-Eelde op basis van een studie die zij hebben laten uitvoeren. Nu al vliegen er in Nederland een paar elektrische tweezitters rond en de verwachting is dat binnen afzienbare tijd ook vier- tot negenzitters op elektriciteit kunnen vliegen.

De nieuwe lijndiensten zijn een proef, en die is mede bedoeld om mee te draaien als koploper op het gebied van innovatie in de luchtvaart. “Niet alles is zeker”, zei topman Roel Hellemons van vliegveld Eindhoven bij de presentatie van de plannen, “maar we hebben er genoeg vertrouwen in om te beginnen.”

Eindhoven Airport is een van de vliegvelden die meewerkt aan de proef. Beeld ANP

Twee à drie keer daags

Het is de bedoeling dat straks twee à drie keer per dag een elektrisch vliegtuig zal vliegen tussen de drie luchthavens. Als alles volgens plan verloopt, worden die diensten stapsgewijs uitgebreid met bestemmingen elders in Europa, op afstanden tot zo'n vijfhonderd kilometer. Regio's die nu nog lange reistijden vergen met auto of trein komen dan binnen bereik.

De kosten van zulke vluchten vallen waarschijnlijk wat hoger uit dan die van de gangbare lijnvluchten op Europese bestemmingen, maar mede omdat de betrokken regionale luchthavens goed bereikbaar zijn vanuit hun achterland, rekenen de initiatiefnemers op tijdwinst. Dat maakt hun vluchten, verwachten zij, aantrekkelijk voor zakelijke reizigers.

De drie luchthavens moeten nog een vliegmaatschappij zien te vinden die de vluchten wil gaan uitvoeren. Ook moeten ze, voor het zover is, nog de nodige nieuwe infrastructuur aanleggen, met name om de accu's van de elektrische vliegtuigen op te laden.

Op vakantie

Bieden zulke proeven ook perspectief voor de grotere luchtvaart? Joris Melkert, onderzoeker op het gebied van luchtvaarttechniek aan de TU Delft, is er duidelijk over. “Met z’n allen op vakantie in een groot elektrisch vliegtuig, nee, dat kan je vergeten.”

Zeker als die elektriciteit uit accu’s moet komen, legt Melkert uit. Die accu’s zijn simpelweg te zwaar. “Een kilo kerosine bevat vijftig keer zoveel energie als een kilo accu”, zegt hij. “Dus ga maar na. Een groot vliegtuig dat ver moet reizen, komt met het gewicht van die accu’s niet eens van de grond.” Ja, die accu's zullen in de loop van de tijd beter worden en lichter. Maar die ontwikkeling gaat, zegt Melkert, ‘heel, heel, heel langzaam’.

Met elektrisch vermogen uit brandstofcellen op waterstof ziet het perspectief er iets anders uit, maar niet veel beter. AeroDelft, een team van TU-studenten, liet begin deze maand een prototype van zo'n op waterstof vliegend toestel zien, een model nog, op een schaal van 1 op 3. Die brandstofcellen zijn veel minder zwaar dan accu's, maar voorlopig nog wel ‘achterlijk duur', zegt Melkert. Ook dat zal niet snel veranderen.

Binnen een paar uur in de Alpen

Toch kan de ontwikkeling van zulke vliegtuigen uiteindelijk leiden tot een nieuw soort luchtvaart, stelden wetenschappers van de TU Eindhoven onlangs in het Financieele Dagblad. Het Zweedse Heart Aerospace werkt aan een toestel voor negentien personen. Dat brengt vliegverkeer vanaf de ruim twintig Nederlandse vliegvelden binnen bereik, schreef mobiliteitsexpert Carlo van de Weijer. “Zakelijke reizen naar heel Europa vanaf vliegveld Budel of Teuge. Binnen een paar uur in de Alpen op de ski’s vanaf vliegveld Breda of Drachten.”

Het kan wel, elektrisch vliegen, maar voorlopig is het nog klein, stelt Melkert van de TU Delft intussen nuchter vast. Er staan enkele elektrische tweezitters in Nederland, weet hij, met een vliegbereik van 68 kilometer. “Je kan er een klein uur mee de lucht in. Net genoeg voor een vlieglesje – na zo’n uur is een leerling ook moe.”

