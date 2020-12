Nederland is dit jaar anders gaan eten: gezonder en vaker vegetarisch

Opeens was er dat virus en ging Nederland op slot. De Nederlandse poot van Nestlé, ’s werelds grootste voedingsmiddelenconcern, merkte het meteen: Nederland ging anders eten. Cafés en restaurants en bedrijfskantines waren dicht, mensen aten vaker thuis. De vraag naar horecaproducten en chocola daalde, de vraag naar bouillonblokjes (Maggi), maaltijdmixen, vleesvervangers (Garden Gourmet), pizza’s (Wagner) en koffie (zoals Nespresso) steeg.

Het was soms lastig om die plotse verandering bij te benen, zeker half maart toen Nederland massaal aan het hamsteren sloeg. Om Nederland toch te kunnen bevoorraden – op babyvoeding na worden alle producten die Nestlé hier verkoopt geïmporteerd – was het aanpoten. Achter de schermen moest er een hoop worden geregeld en geïmproviseerd, vertelde de directeur van Nestlé Nederland, Fabrice Favero, eind april. Nog afgezien van alle maatregelen die Nestlé in zijn fabrieken en bij het transport van zijn producten moest nemen om coronaproof te werken.

Op de kop af acht maanden later praat Trouw opnieuw met Favero – weer via een beeldverbinding – om terug te blikken op dit vreemde jaar. Het begon normaal, toen was er die lockdown, daarna was het een tijd bijna-normaal en het eindigde met een lockdown-plus. Was dat te behappen? Eet Nederland nog steeds anders dan voor de coronacrisis? En zijn er eetveranderingen die blijvend (lijken te) zijn?

Het nieuwe eet-normaal

Vanaf een sofa in zijn Amstelveense woning beantwoordt Favero de vragen. Bevoorradingsproblemen zijn er na maart niet of nauwelijks meer geweest, zegt hij. Nestlé leerde inspelen op het nieuwe eet-normaal en, belangrijker nog, de Nederlandse consument leerde dat hamsteren niet nodig was. Aan de horeca valt nu, net als in maart, weinig te slijten en aan bedrijven – Nestlé levert hun normaal gesproken veel koffie – ook niet.

Net als in maart en april doen consumenten relatief weinig impulsaankopen. Deels omdat veel to-go-winkels dicht zijn of slecht worden bezocht, deels omdat consumenten in crisistijd altijd minder impulsaankopen doen. Nestlé merkt dat vooral aan de gedaalde afzet van chocola.

Thuis koken is nog steeds de regel, maar wat in maart nog niet zichtbaar was, is dat de laatste maanden wel. Aan de ene kant stijgt de vraag naar gemaksproducten, zoals maaltijdmixen. Eten maken moet niet altijd tijd kosten. Tegelijkertijd is er meer vraag naar luxeproducten, zoals duurdere koffies. “Mensen willen zichzelf verwennen”, zegt Favero. Verwennen doen ze hun huisdieren trouwens ook, getuige de stijgende verkopen van merken als Purina en Felix.

Corona maakt duurzamer

Duidelijker dan in maart is dat mensen gezonder gaan eten; dat ze er meer op letten of er gezonde, natuurlijke ingrediënten in voedingsmiddelen zitten en of het voedsel goed is voor, bijvoorbeeld, hun immuunsysteem. Veel vraag is er ook naar vleesvervangers van Garden Gourmet, een van oorsprong Israëlisch bedrijf dat in 2017 door Nestlé werd ingelijfd en dat het ene na het andere nieuwe product lanceerde, zoals plantaardige burgers en plantaardige worst. Wereldwijd steeg de verkoop van Nestlé’s vegetarische en plantaardige producten dit jaar met dubbele cijfers – meer dan 10 procent. In Nederland ook.

De coronacrisis heeft de trend naar duurzamer voedsel versterkt, zegt Favero. Hij wijst op onderzoek dat Nestlé liet uitvoeren in veertien landen waaruit blijkt dat meer dan 20 procent van de consumenten duurzaamheid belangrijker vindt dan voor de pandemie en dat bijna een kwart van de consumenten nu meer vegetarische producten koopt. Die trend zet zich door als de coronacrisis voorbij is, denkt hij. Nestlé gaat volgend jaar meer plantaardige producten introduceren.

Nog een verandering? De onlineverkopen. Die stegen bij heel Nestlé met bijna 50 procent en ook in Nederland namen ze fors toe. Internetwarenhuizen (als Bol.com) en supermarkten (via hun websites) verkopen meer Nestlé-producten en Nestlé zelf verkoopt online veel meer diervoeding en Nespresso. De koffiewinkels waren in de lente vaak dicht of hadden, bij halve of hele lockdowns, minder aanloop. Online is, zelfs voor een producent van voedingsmiddelen zoals Nestlé, een alternatief gebleken.

Nestlé komt de coronacrisis door de bank genomen goed door. Lagere verkopen van onder meer chocola en ijs werden in de eerste maanden van 2020 meer dan goedgemaakt door hogere verkopen van, onder meer, maaltijdmixen en andere voedingsmiddelen, zo bleek bij de presentatie van Nestlé’s resultaten over het derde kwartaal. Ook met vleesvervangers en voer voor honden en katten scoort het bedrijf goed. In Nederland heeft Nestlé één fabriek staan: in Nunspeet wordt babyvoeding gemaakt. Alle andere producten die in Nederland worden verkocht, van pizza’s tot bronwater (Perrier, San Pellegrino) en van vegetarische worst tot Kitkat, Smarties, Nescafé en Nespresso en de sauzen van Buitoni worden in 65 fabrieken in het buitenland gemaakt.

