Nederland blijft wc-papier, blikgroente en zeep hamsteren

Aardappelen? Die zijn er niet meer bij de Albert Heijn op de Stadionweg in Amsterdam, behalve dan voorgeschilde krieltjes in plastic verpakking. En wie pasta wil kopen, mag blij zijn dat het schap met volkoren penne net is aangevuld, want verder zijn alle schappen leeg. Een briefje over de bevoorrading op de schuifdeuren van de winkel waarschuwt de klant voor de tekorten: ‘Op dit moment gaat boodschappen doen soms anders dan u bent gewend’.

Nee, ondanks de oproepen van de regering om ermee te stoppen, is het hamsteren nog altijd niet voorbij, bevestigt woordvoerder Pauline van den Brandhof van Albert Heijn. Consumenten slaan nog altijd ruim in. “Het gaat om zeep, toiletpapier, handgels, pasta, rijst, blikgroente, soep, aardappels, groente en fruit. Onze distributiecentra liggen vol en we bevoorraden de winkels dagelijks meerdere malen.” Ook zet Albert Heijn meer mensen in. “Dat doen we zowel in onze winkels als in de bevoorrading. Er worden op dit moment zoveel mogelijk vrachtwagens geregeld.”

Vanwege het coronavirus werd er vorige week een torenhoge omzet in de supermarkten gerealiseerd. Ten opzichte van dezelfde week vorig jaar was er sprake van een toename van 31 procent naar 998 miljoen euro, berichtte databedrijf Nielsen dinsdag. De weekomzet komt op de tweede plek van weken met de hoogste omzet van Nederlandse supermarkten ooit. Op nummer een staat de week voor de kerst van 2017.

Zeep en paracetamol op rantsoen

Online is er bij Albert Heijn nu een maximering van het aantal producten, maar in de winkels niet. Van den Brandhof: “We kunnen bij online bestellingen wat makkelijker maximeren dan in de winkels. Het gaat om een maximering van twee of drie per product. Dat verschilt van dag tot dag.”

Ook Jumbo ziet nog altijd een grote vraag. Om ervoor te zorgen dat alle klanten hun benodigde boodschappen kunnen doen, geldt er voor enkele producten een limiet per klant. “Denk aan zeep en paracetamol”, laat woordvoerder Claire Trügg van Jumbo weten. “Dit is een tijdelijke maatregel.” Klanten hoeven zich volgens Trügg geen zorgen te maken: “ Alle producten zijn voorradig en worden gewoon weer aangevuld. We stellen het op prijs als klanten ons en andere klanten een handje helpen door boodschappen te doen zoals normaal. Extra inkopen is niet nodig.”

Genoeg afstand

In supermarkten kunnen nog altijd honderd klanten naar binnen, wat in tegenspraak lijkt met het verbod op evenementen van meer dan honderd mensen. Maar Trügg van Jumbo merkt op dat supermarkten er mede voor zorgen dat de voedselvoorziening op peil blijft. “Dat is ook de reden dat alle supermarkten nog geopend zijn.” Jumbo heeft instructies gegeven aan het personeel om ervoor te zorgen dat iedereen genoeg afstand houdt.

Brandenhof van Albert Heijn wijst erop dat er een verschil is tussen een evenement waar je met honderd man dicht op elkaar gaat staan en een winkel, waar mensen zich verspreiden en op een ‘natuurlijke manier’ voldoende afstand kunnen houden. “We zorgen dat winkels iedereen erop wijzen dat dat belangrijk is.”

Botsing met de vakkenvuller

Op verschillende plekken in de Amsterdamse Albert Heijn hangen inderdaad briefjes die de klant oproepen om anderhalve meter afstand te houden tot elkaar. “Voorkom verspreiding coronavirus; doe je boodschappen veilig en sociaal”, staat boven een illustratie waarop klanten 1,5 meter afstand houden. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan in dit kleine Amsterdamse kruip-door-sluip-door-filiaal. Een lichte aanraking of zelfs een kleine botsing met een vakkenvullende medewerker zit in een klein hoekje.

Zowel Jumbo als Albert Heijn hebben extra hygiënemaatregelen genomen. Trügg van Jumbo: “We attenderen medewerkers er continu op om regelmatig hun handen te wassen. Ook zijn er reinigingsdoekjes verspreid om zowel handen als voorwerpen die veel worden gebruikt extra schoon te maken.”

Om hand-op-hand-contact te vermijden vraagt Albert Heijn ook van zijn klanten om handscanners en zelfscankassa’s te gebruiken, laat woordvoerder Van den Brandhof weten. Als dit niet mogelijk is, dan wil de supermarkt het liefst dat er wordt afgerekend met pinpas of mobiele telefoon. Contant geld is eigenlijk uit den boze, maar als het niet anders kan dan moet het geld op de toonbank worden neergelegd.

