Nam-voorman Johan Atema waarschuwt voor ‘sociale tijdbom’

De Nam is wel degelijk ruimhartig of zelfs genereus geweest voor gedupeerden van aardbevingen in Groningen. Maar die ruimhartigheid heeft een grens. De Nam was, en is, altijd bereid om schade als gevolgen van aardbevingen te voldoen. Voor dat soort schade is de Nam aansprakelijk. De Nam was soms ook bereid wat extra’s te doen. Maar als niet duidelijk is wat ‘ruimhartig’ is en welke criteria daaraan ten grondslag liggen, kan willekeur ontstaan. Dan wordt de ene Groninger veel beter geholpen dan de andere. Dat is in de praktijk al gebeurd en leidt tot onvrede. Dan kan zelfs ‘een sociale tijdbom tot uiting komen’.

Dat betoogde Johan Atema, baas van de Nam tegenover de parlementaire enquêtecommissie. Atema volgde in 2018 Gerald Schotman op als chef van de Nam. Toen Atema aantrad, was al was duidelijk dat de gaswinning op zijn einde liep. Ook had de Nam zich teruggetrokken uit het proces van schade-afhandeling: de Nam betaalde alleen nog de rekeningen.

Arbiter zal oordelen

Maar volgens Atema waren en zijn de rekeningen die het Instituut Mijnbouwschade Groningen stuurde niet inzichtelijk genoeg. Atema wist niet waarvoor hij moest betalen. “Ruimhartigheid zonder afspraken, daar zijn we tegen. Ik moet toch kunnen zien waarvoor ik betaal.” Inmiddels ruziën de staat en de Nam over die betalingen: de staat zegt nog 240 miljoen van de Nam te goed te hebben: een arbiter zal daar nu over oordelen.

Atema zei te begrijpen dat Groningse gemeenten na alle gaswinningsellende baat hadden bij wijk-, dorps- en gebiedsvernieuwing. Maar de Nam hoeft daar niet voor de betalen, zei hij. Daarbij zadelden die onzekerheid over die toekomstige uitgaven de Nam met een probleem op. Omdat niet duidelijk was op welke uitgaven de Nam kon rekenen, kreeg het bedrijf te maken met een pruttelende accountant. Die wilde weten voor welke uitgaven de Nam zou komen te staan en hoe het bedrijf die kosten dan zou gaan betalen. De Nam had daardoor veel moeite om zijn jaarrekening goedgekeurd te krijgen.

‘We hebben er een zootje van gemaakt’

Volgens Atema is de afhandeling van schades en de versterkingsoperatie in Groningen veel te ingewikkeld geworden en duurt het allemaal veel te lang. In zijn ogen moet de focus liggen op de versterking van woningen die nu onveilig zijn. Hoeveel dat er zijn, is overigens nog onduidelijk. Aanvankelijk was het plan om 9000 huizen ‘met prioriteit’ te inspecteren. Maar inmiddels zijn dat er 26.000 geworden. Die huizen liggen volgens Atema vrijwel allemaal buiten buiten het gebied waar de meeste bevingen zijn. Daar is de veiligheid volgens hem niet in het geding.

Is de hele versterkingsoperatie nog wel op veiligheid gericht, vroeg Atema zich af die zowel aan het begin als het einde van zijn verhoor zei dat alle betrokken partijen, inclusief de Nam, er een zootje van hebben gemaakt. “Een zooi, dat is een hele grote crisis. En wij hebben daar een grote rol in gespeeld.” De Nam heeft tot nu toe, zei Atema, in totaal 5,5 miljard euro betaald aan schadevergoedingen, herstel en versterking van huizen en gebouwen en andere uitgaven die samenhangen met de gevolgen van de bevingen in Groningen.

