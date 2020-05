Nachtje in een Fletcher hotel: Aan zee even ontsnappen aan de muren die thuis op je afkomen

Bij het binnenrijden van Wijk aan Zee ontstaat er direct een vakantiegevoel. De zilte zeelucht, de uitgestrekte duinen en een dorpsweide die bijna groter lijkt dan het dorp zelf. Langs het pad richting het Fletcher hotel kleuren rozenbottelstruiken groen. Hier en daar wat paardenbloemen en rucolaplantjes, maar vooral veel vogels die tegen elkaar aan het kwetteren zijn.

Op het terras van het hotel staat een jongen van ongeveer elf jaar oud een voetbal hoog te houden. Zijn zusje zit hem vanaf haar stoel met open mond aan te staren, terwijl haar moeder haar liefkozend over haar haren strijkt. “Zodra wij de zee zien, is het vakantie”, zegt Marie-Sophie Steenaard. Het gezin komt uit Utrecht en is net aangekomen. “Wij wilden zo graag de deur uit. Toen we zagen dat dit hotel open was, hebben we meteen geboekt,” vertelt Steenaard. De angst om besmet te worden hebben zij niet. “Overal staat handgel”, roept haar zoon Salvador. “En ze zijn hier héél voorzichtig”, vult zijn zusje Jackie aan.

Stickers op de vloer in vorm van pijlen

Naast de grote hoeveelheid handgeldispensers in het hotel zijn er meer maatregelen getroffen. Bij binnenkomst in de hal hangen er grote posters met daarop getroffen maatregelen en op de vloer zijn stickers geplakt in de vorm van pijlen. De pijlen duiden een looproute die ervoor zorgt dat gasten en personeelsleden elkaar zo min mogelijk tegenkomen. In het restaurant, bar en terras zijn de tafels minstens anderhalve meter uit elkaar gezet. “In het restaurant hebben we bij elke tafel een extra tafel geplaatst, zodat de bediening het eten daar kan serveren en niet direct aan de gast”, vertelt hotelmanager Joyce Meerkerk.

Het hotel heeft geen maximum aantal gasten vanwege corona, maar wel in het restaurant. “Het kan dus zijn dat het restaurant een keer vol zit, maar dan proberen wij te werken met verschillende shifts: dus wanneer er een plekje vrij is mag er een volgende gast eten. Het ontbijtbuffet is vervangen voor een à la carte-ontbijt. Ook bieden wij nu 24 uur per dag roomservice aan”, vertelt Rob Hermans, de bestuursvoorzitter van Fletcher.

De kamer ruikt naar schoonmaakmiddel

Het restaurant is alleen bedoeld voor hotelgasten. “Volgens de regels van de overheid mogen hotels alleen hun gasten van maaltijden voorzien en geen passanten.” Heel erg vindt Hermans dat niet. “We zijn wel allang blij dat wij onze hotelgasten iets te eten kunnen aanbieden, ook al gaat dat nu anders dan normaal.”

In de gangen van het hotel is het stil. Alleen de hakken van de hotelmanager klinken op de vloer. Ze opent een hotelkamer die nog niet bezet is. Meerkerk: “Wij hebben op dit moment 34 hotelgasten. Vorig jaar dezelfde dag hadden wij er 86.”De kamer ruikt naar schoonmaakmiddel. Op de badkamerspiegel staat een instructie hoe je zo effectief mogelijk je handen kunt wassen. Daarnaast staat er weer een flinke dispenser desinfecterende gel.

“De reserveringen komen weer binnen, maar het duurt nog wel even voordat we op het hetzelfde aantal gasten zitten als vorig jaar", vertelt zij, terwijl zij de balkondeuren opent met uitzicht op de zee. Het strand is leeg op een paar wandelaars na. Op het terras klinkt wat rumoer van gasten die net zijn aangekomen.“Normaal is de situatie nog niet, maar wij zijn wel blij dat wij weer open zijn en aan het werk kunnen.”

