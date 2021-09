Naast elkaar in de kleedkamer, maar niet samen aan de tosti in de kantine

Wie bij de Utrechtse hockey- en voetbalclub Kampong een koffie of een tosti wil bestellen, kan de kantine vanwege de coronaregels alleen nog “aan de zonnezijde van het terras” binnengaan. Op een grauwe zaterdag blijkt dat de ingang te zijn met een officiële beveiligingsmedewerker. ‘Security’ staat er op zijn groene uniform. Die medewerker is speciaal ingehuurd om QR-codes te scannen.

“Doordeweeks doen we die controle zelf, maar met alle wedstrijden is het te druk in het weekend”, zegt bedrijfsleider Sebastiaan van Dam. De smartphone die voor het scannen gebruikt wordt, heeft hij speciaal aangeschaft. Sinds vandaag moeten horecagelegenheden en sportkantines controleren of de bezoekers negatief getest of gevaccineerd zijn.

De meeste bezoekers van 13 jaar en ouders grijpen vanzelf naar hun smartphone en openen de corona-app. Anderen weten wat er aan de hand is zodra ze de beveiliging zien. In een redelijk tempo druppelen de sporters en ouders naar binnen. Een enkeling wordt geweigerd bij een foute melding en een meisje belt naar huis voor advies. Van Dam kan nog niet zeggen wat de QR-maatregelen voor de klandizie betekent. Dat is te vroeg.

Het sportpark ligt aan de Laan van Maarschalkerweerd 14. Vandaar dat de kantine Nummer 14 heet. De voetballers van Kampong denken dan aan Johan Cruijff en de hockeyers aan Teun de Nooijer.

Een mooie test

Zondagmiddag om kwart voor drie spelen de mannen van Kampong, de nummer drie in de hoofdklasse hockey, tegen Bloemendaal. Dat wordt een mooie test. “Zeker in de rust, dan wil iedereen gauw een drankje. En nu de anderhalve meter op het terras is losgelaten, kunnen we een stuk meer mensen ontvangen”, zegt Van Dam. In coronatijd is er buiten een extra bar gekomen en die blijft voorlopig staan. Om de drukte op te vangen. “En ook omdat niet iedereen naar binnen kan of wil.”

In de kleedkamers zitten sporters dicht op elkaar. Vindt Van Dam het dan niet vreemd dat ze gekeurd moeten worden om de kantine binnen te komen? “Over het nut van de regels kun je discussiëren, maar het is nu eenmaal zo. We moeten ermee dealen en maken er het beste van.” Over de nieuwe regels heeft de club de laatste twee weken duidelijk gecommuniceerd, zegt hij. “De meeste mensen berusten in het feit dat het nu eenmaal moet.”

Sportmoeder Jeanine

Buiten om de hoek staat ‘sportmoeder’ Jeanine Evers in de rij voor koffie. Ze is vóór de extra controle die nu geïntroduceerd is. “Alles wat je kunt doen om de verspreiding van corona tegen te gaan, lijkt me verstandig”, zegt ze. Evers werkt in de zakelijke evenementenbranche en is na anderhalf jaar stilstand juist blij met de mogelijkheden die er nu zijn. Laatst organiseerde ze een afscheid van een directeur en daar waren mensen op hoge leeftijd aanwezig. “Dan wil je toch zo zeker mogelijk zijn dat alles goed gaat. Ik neem bijvoorbeeld extra zelftests mee voor het personeel.”

Vanwege haar werk heeft Evers de app waarmee je QR-codes kunt scannen op haar eigen telefoon. Als je zo’n code scant, kom je vrijwel niets te weten over de identiteit van de persoon om wie het gaat, zegt ze. “De privacy is echt niet in het geding.”

Sebastiaan van Dam is de koffieverkoper van dienst. Dagelijks is de kantine die hij pacht geopend om 8.30 uur. Ouders en sporters kunnen er in de loop van de dag maaltijden krijgen, kabeljauw of kip saté. De selectieteams van de hockeybond trainen er regelmatig, waaronder het nationaal team. Met wat extra lunchpakketjes en afhaalmaaltijden probeerde Van Dam er in coronatijd het beste van te maken. Maar de overheidssteun had hij niet kunnen missen, zegt hij nog.

Sportmoeder Jeanine is aan de beurt. Maar de koffiemachine is net leeg. “Toch naar binnen dus.”

