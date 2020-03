Na roerig tijdperk heeft Eneco wind weer in de rug

Energiebedrijf Eneco heeft een onstuimig jaar toch nog in klinkende munt omgezet. Zowel de omzet als de nettowinst groeiden in het afgelopen jaar: de omzet met 4 procent naar 4,3 miljard euro, de nettowinst met 14 procent naar 115 miljoen euro. Dat maakte Eneco maandagochtend bekend.

Het venijn zat hem voor de energiereus in de staart van 2019. Toen, in november, werd plotseling bekend dat niet Shell en pensioenuitvoerder PGGM de nieuwe eigenaar zouden worden van Eneco. En ook niet de Rabobank en het Amerikaanse private-equitybedrijf KKR. Nee, Eneco, tot nog toe in handen van 44 Nederlandse gemeenten, werd een prooi van de Japanse bedrijven Mitsubishi en Chubu.

De gigantische industriële duizendpoot Mitsubishi (bekend van de auto’s, maar ook maker van machines, elektronica, voeding en sanitair) neemt 80 procent van de aandelen over, energiebedrijf Chubu de overige 20 procent. Het consortium betaalt 4,1 miljard euro voor alle aandelen Eneco. De keuze voor de Japanners was volgens Eneco de combinatie van kapitaal én oog voor milieu: met name Mitsubishi brengt geld en een ‘duurzame visie’ mee.

Oorlogsverleden Mitsubishi

Maar ook een oorlogsverleden. Van de naar schatting 7300 Nederlandse krijgsgevangenen, zo berichtte deze krant in januari dit jaar, werden tijdens de Tweede Wereldoorlog ten minste 661 mensen door de Japanners tewerkgesteld bij Mitusbishi Heavy Industries en Mitsubishi Mining. Na verscheept te zijn uit Nederlands-Indië moesten zij dwangarbeid uitvoeren op scheepswerven en in de mijnen van het Japanse conglomeraat.

Omdat het oorlogsverleden van Mitsubishi bij de onderhandelingen met de gemeentes buiten beschouwing was gelaten, vonden de aandeelhouders van Eneco dat Mitsubishi moest gaan praten met de Nederlandse slachtoffers van dwangarbeid. De aandeelhouderscommissie van Eneco liet deze krant daarop weten ‘deze verhalen en zorgen te hebben overgebracht aan vertegenwoordigers van Mitsubishi Corporation’.

Maandag wilde Eneco-topman Ruud Sondag weinig over de zaak kwijt. “Wij hebben ons een beetje buiten de discussie gehouden en dat houden we zo”, zegt hij desgevraagd aan de telefoon. Volgens Sondag hebben alle Nederlandse gemeenten inmiddels ingestemd met de overname door de Japanners en wacht Eneco alleen nog op toestemming van de Belgische energieminister. Die is nodig omdat een deel van de activiteiten, met name die van windparken op zee, zich op Belgisch grondgebied afspeelt.

Beide doelen binnen handbereik

In het voortraject rondom de verkoop van Eneco - een samentrekking van de woorden ‘energie’ en ‘communicatie’- struikelden al twee topmannen. Het geruzie kwam voort uit de vraag wat belangrijker was voor de toekomst van het bedrijf, vergroening of de hoogste opbrengst. Nu heeft het bedrijf dan kennelijk beide doelen binnen handbereik.

De perikelen hebben de resultaten van het bedrijf in ieder geval nauwelijks gehinderd. Sondag: “Ik ben trots op de prestaties van Eneco het afgelopen jaar. We hebben volop doorgedraaid tijdens de verkoop, met een goede operationele performance tot gevolg.” Eneco investeert intussen fors in verduurzaming van energie-opwekking, zoals windmolenparken. Daarnaast mikt het bedrijf op verdere groei in Duitsland en sloot het deals met de Rotterdamse vervoerder RET en evenementengebouw Ahoy voor de energievoorziening van het Eurovisie Songfestival. De vierduizend medewerkers van Eneco mogen zelfs een financieel extraatje tegemoet zien. Daarvoor is 25 miljoen euro beschikbaar. Hoe dat bedrag wordt verdeeld, wilde financieel directeur Guido Dubbeld maandag nog niet vertellen.

Als de overname door Mitsubishi/Chubu helemaal is afgerond zal Sondag, zoals afgesproken, aftreden als bestuursvoorzitter. Hij maakt plaats voor een Nederlandse topman en wordt zelf senior adviseur bij Eneco. “Het zoekproces naar een opvolger is volop in gang”, laat het bedrijf weten.

