Na Polen ligt nu Hongarije dwars in Brussel inzake het minimumbelastingtarief voor bedrijven

Minister Sigrid Kaag van financiën kwam vrijdag teleurgesteld uit de vergadering met haar Europese collega’s. Het was de 27 ministers van financiën niet gelukt om het eens te worden over een minimumbelasting van 15 procent voor grote bedrijven. Plotseling was Hongarije tegen, ook al had het eerder voor gestemd. Het was nu, in deze crisistijd, niet het juiste moment, zei Hongarije.

Er werd weinig geloof gehecht aan de woorden van de Hongaren. Algemeen werd aangenomen dat het land heeft afgekeken bij Polen hoe het iets van Brussel gedaan moet krijgen.

Polen was tot nog toe de grote dwarsligger in dit dossier, waarmee de andere lidstaten graag voortgang maken. Pas toen de lidstaten vrijdag goedkeurden dat Polen onder voorwaarden aanspraak kan maken op bijna 36 miljard coronaherstelgeld, ging het land akkoord.

‘We zullen zien’, zei Kaag

Hongarije heeft het gevraagde coronageld uit Brussel ook nog niet ontvangen. Brussel houdt dat tegen zolang de regering te weinig doet aan vriendjespolitiek.

Sigrid Kaag noemde de houding van Hongarije ‘betreurenswaardig’. “Het is belangrijk om op internationaal niveau te opereren als het gaat om belastingontwijking.”

Kaag pareerde het tweede argument van Hongarije, dat een te klein aantal landen meedoet aan het wereldwijde initiatief voor een minimumbelasting, met de eenvoudige mededeling dat er 137 landen hun medewerking hebben toegezegd en dat het een afspraak is die in Oeso-verband is genomen.

De Franse minister van financiën, Bruno Le Maire, zat de bijeenkomst voor. Hij zei na afloop te verwachten dat de Hongaren zich de komende week alsnog bedenken. “We zullen zien”, zei Kaag, die het oneens was met de analyse van Le Maire dat de Europese landen voortaan met meerderheid van stemmen over belastingzaken moeten besluiten. “We hebben niet voor niets een vetorecht ingesteld”, zei Kaag.

Nederland wil het aantal onderwerp waarop landen een veto kunnen uitspreken wel beperken. Onder meer op het gebied van sancties of militaire operaties zou het beter zijn om met een meerderheid te besluiten, zei Kaag.

Lees ook:

Oeso: Wereldwijde deal voor minimumbelasting multinationals

De OESO-landen hebben een historisch akkoord getekend om ervoor te zorgen dat multinationals eerlijker belasting betalen.