Na ongekend dieptepunt probeert de Europese automarkt weer op te krabbelen

Dat Europeanen de afgelopen maanden wel iets anders aan hun hoofd hadden dan het kopen van een nieuwe auto, ligt voor de hand. Maar dat de autoverkopen zo kelderden als in de maand april is nooit eerder voorgekomen. Er werden in die maand om precies te zijn 270.682 nieuwe personenwagens geregistreerd in Europa. Een daling van 76,3 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt meldt ACEA, de brancheorganisatie van de Europese autofabrikanten. Vorig jaar in april verlieten ruim 1,14 miljoen auto's de showrooms.

In landen waar het coronavirus het meest rigoureus huishield, kwam de verkoop zelfs bijna geheel tot stilstand. In Italië werden liefst 97,6 procent minder personenauto's op kenteken gezet. In Spanje was het bijna net zo uitgestorven bij de autodealers; daar ging het aantal registraties met 96,5 procent omlaag. Frankrijk noteerde een daling van 88 procent.

“Je ziet in de cijfers een duidelijk verband met de mate van lockdown in de verschillende landen”, zegt Rico Luman, sectoreconoom automotive bij ING. “Zo valt het in Zweden, dat een hele lichte lock-down hanteert, nog relatief mee en ook in Nederland is het minder erg dan in landen met strengere corona-maatregelen.”

Gesloten showrooms

In Nederland werden in april ruim 15.000 nieuwe auto's op kenteken gezet, een daling van 53 procent. In maart was die daling nog 23 procent. Opvallend is het verschil in de verkoopcijfers van de merken onderling. Zo kregen Volkswagen, Renault en Peugeot ongeveer de helft minder auto’s verkocht in april, terwijl het Koreaanse merk Kia ‘slechts’ een min van 22 procent moest slikken. Kia rukt al een tijdje sterk op als uitdager van de gevestigde Europese auto-orde.

Voor consumenten die wel bereid waren tot het kopen van een glimmende vierwieler was dat vaak onmogelijk, omdat veel Europese showrooms gesloten waren. Daar komt bij dat auto’s soms niet leverbaar waren of zijn, omdat vrijwel alle autofabrieken (deels) op slot gingen. Inmiddels zijn de meeste productielijnen weer voorzichtig aan het opstarten, wat ingewikkeld is vanwege de afstand die het personeel moet houden. Luman: “Het kan nog wel maanden duren voor de productie van de autofabrieken weer op 100 procent zit.”

De vrije val door corona haalt vanzelfsprekend het gemiddelde verkoopcijfer voor Europa flink omlaag. Over de eerste vier maanden van dit jaar staat de teller op 2,75 miljoen nieuwe registraties, een duikeling van 38,5 procent. “En dan moeten de cijfers van mei nog komen, dat wordt ook een slechte maand”, weet Luman nu al.

Om weer op te krabbelen, is de auto-industrie van veel factoren afhankelijk, voorziet hij. “Het consumentenvertrouwen is natuurlijk laag en het is nog onduidelijk hoe het virus zich verder ontwikkelt.” Het zoeken naar voordeligere opties en een voorkeur voor de auto boven het (door corona-maatregelen minder aantrekkelijke) openbaar vervoer maakt dat de tweedehands markt voorzichtig lijkt aan te trekken.

Ook de vraag naar elektrische auto’s blijft in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar beter overeind dan de vraag naar benzine- en dieselauto’s. Maar voor de nieuwverkoop in het algemeen zijn de gevolgen van het virus meedogenloos. Luman betwijfelt of mensen die nu geen auto (kunnen) kopen dat binnenkort wel gaan doen: “Wie niet weet of hij volgende maand nog een baan heeft, gaat geen auto kopen. Dan kan van uitstel afstel komen.”

