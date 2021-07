Na half jaar vol stakingen ineens toch cao voor metaal- en elektrosector

Ongeveer 160.000 werknemers vallen onder deze nogal brede en diverse cao: bedrijven lopen uiteen van multinationals als ASML (chipmachines) en Scania (Trucks) tot pakweg lokale liftmonteurs en leveranciers van kermismaterialen. Die diversiteit maakt cao-afspraken traditioneel al lastig: ook in vorige jaren kwam het regelmatig tot stakingen. De coronacrisis versterkte die patstelling nog eens. Waar vakbonden FNV en CNV benadrukten dat het de grote bedrijven behoorlijk voor de wind ging, wees werkgeversorganisatie FME er juist op dat bijvoorbeeld die leverancier van kermismaterialen het hard te halen had omdat de ene na de andere kermis werd afgelast.

De onderhandelingen lagen zelfs een tijd stil, maar zijn in de luwte weer opgestart. Werknemers kunnen vanaf 1 juli een salarisverhoging van 2,3 procent tegemoet zien. Vanaf 1 februari 2022 komt daar nog eens 3 procent bij. Daarmee gaan ze er ook qua koopkracht daadwerkelijk op vooruit: bij het oorspronkelijke werkgeversbod van 1 procent schamperden de bonden nog dat dit niet eens de inflatie compenseerde. “Het economisch herstel en de oplopende inflatie heeft tot een hoger loonbod geleid”, laat een FME-woordvoerder weten. FME-directeur Theo Henrar sprak van een ‘doorbraak-akkoord’.

FNV-bestuurder Albert Kuiper constateert dat werknemers nu toch beloond worden voor de goede bedrijfsresultaten in coronatijd. Ook op het gebied van contracten en arbeidsvoorwaarden kwamen bonden en FME tot afspraken. Zo conformeren werkgevers zich aan de afspraak dat ze in de twee jaar dat de cao loopt 2400 uitzendkrachten een vast contract geven. Daarnaast wordt het jeugdloon vanaf volgend jaar afgeschaft: jongeren krijgen voortaan dus beter betaald. Verder zijn er afspraken gemaakt om de werkdruk te verminderen, bijvoorbeeld door overwerk terug te brengen tot maximaal tien uur per vier weken.

Leden van FME en de vakbonden moeten zoals gebruikelijk nog wel stemmen over het principeakkoord, en kunnen het dus formeel nog tegenhouden.

