Na een verloren wintersportseizoen hebben de Nederlandse skibanen het zwaar

Nu het wintersportseizoen weer is afgelopen, hebben de Nederlandse skihallen en -banen het zwaar. Sinds de uitbraak van corona in maart vorig jaar, zijn deze nauwelijks open geweest. De Bond Indoor Skischolen (BIS) trekt daarom aan de bel en eist meer steun van de overheid. Anders dreigt deze bedrijfstak te verdwijnen, en dat zou een groot gemis zijn, zegt interim voorzitter Daniel Schinkel.

“In Nederland hebben we ruim een miljoen wintersporters, van wie er normaal gesproken elke winter 550.000 een bezoek brengen aan onze faciliteiten. Op het hoogtepunt van het seizoen maken wij daarvoor gebruik van ruim 1400 medewerkers en bieden we plek aan circa 600 stagiairs van verschillende Nederlandse sportopleidingen. Als onze branche een dikke tik zou krijgen, betekent dat veel minder sport- en trainingsmogelijkheden en plezier voor zowel recreatieve- als topsporters.”

Volgens de Nederlandse Ski Vereniging telt Nederland wel 140 plekken en verenigingen voor wintersport, waarvan zeven grote indoor skihallen, veertien skibanen buiten en 53 indoor rolbanen. Tot nu toe kunnen deze gebruikmaken van verschillende steunpakketten vanuit de overheid, zoals de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Die pakketten vergoeden maar een deel van de vaste lasten en personeelskosten – de rest komt uit buffers van de onderneming of de eigen zakken van de bedrijfseigenaren.

Buffers al op voor de zomer

Schinkel: “Van september tot en met 15 december konden een aantal skibanen beperkt open. Daardoor hebben we gemiddeld 40 procent van een normale omzet gedraaid in de winter. Ondertussen moeten de skibanen wel netjes onderhouden worden, de veiligheid gecontroleerd, materiaal vervangen. Dat komt er dus op neer dat we een heel jaar nauwelijks omzet maken maar wel buffers opmaken. Maar die buffers zijn eigenlijk bedoeld voor de zomer, als we een half jaar lang niet open kunnen. Stel je voor als een strandtent in de zomer niet open kan – als zij in de winter dan wel de deuren mag openen, heeft ook niemand daar iets aan.”

Een oplossing ziet de branche zelf in een vergoeding voor niet verkochte voorraden, zoals de gesloten detailhandel eind december en begin dit jaar kreeg. Dan zou niet alleen een deel van de vaste lasten en personeelskosten, maar ook een deel van de misgelopen omzet worden vergoed. De branche heeft inmiddels een brief met het voorstel naar het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport gestuurd. “Wij snappen ook wel dat we niet 100 procent gecompenseerd kunnen worden,” zegt Schinkel, die zelf een grote skibaan in Utrecht runt. “Maar dan komen we in ieder geval een heel stuk verder.”

Europese wintersportgebieden grotendeels dicht Voor wintersport moest de Nederlandse skiër of snowboarder ook niet in de rest van Europa zijn. Naast dat de Nederlandse overheid een algemeen negatief uitreisadvies hanteert sinds november vorig jaar, zijn de skigebieden in Frankrijk en Italië de hele winter gesloten geweest. Wintersportgebieden in Oostenrijk waren alleen beperkt open voor de eigen bevolking. In Duitsland mochten de gebieden Willingen en Winterberg in maart even open, onder strenge voorwaarden. Wie bereid was het reisadvies aan zijn laars te lappen, niet verzekerd te zijn en bij aankomst eerst 10 dagen in quarantaine te gaan, kon wel terecht in Zwitserland, Zweden en Noorwegen.

Lees ook:

Italiaanse economie krijgt weer een dreun nu de skiliften dicht blijven

Italië houdt skiliften in de kerstvakantie dicht. Een tegenvaller voor alle wintersportoorden, maar de regering wil een nieuwe golf besmettingen echt voorkomen.