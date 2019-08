Na een rookscheiding komt er nu een rookhuwelijk

Twee grote tabaksfirma’s die in 2008 uit elkaar gingen, willen nu weer samengaan. Als de twee, Altria en Philip Morris International, inderdaad fuseren, is dat bedrijf met afstand de grootste westerse tabaksfabrikant. Mondiaal gezien is alleen China National Tobacco nog groter.

In 2008 besloot Altria zijn dochterbedrijf Philip Morris te splitsen. Het Amerikaanse deel (Philip Morris USA) bleef bij Altria, de sigarettenverkoop buiten de VS werd ondergebracht bij Philip Morris International. De deal leidde tot de aparte situatie dat het merk Marlboro in de VS door Altria werd verkocht en buiten de VS door Philip Morris International.

De bedrijven willen nu weer terug naar de oude situatie. Gesprekken over elektronische sigaretten zouden volgens een bron van persbureau Reuters de aanleiding zijn geweest voor de fusiebesprekingen. Philip Morris biedt het e-sigarettenmerk Iqos (spreek uit: aaikooz) aan en Altria zou dat, na betaling van royalty’s, in de VS kunnen gaan verkopen. Maar na een fusie zou die royalty-rompslomp er niet zijn.

Teruglopende verkoop

Waarschijnlijk speelt er meer mee. Altria en Philip Morris zien hun verkopen van sigaretten teruglopen. Altria verkocht in 2018 109 miljard sigaretten, tegen bijna 123 miljard stuks in 2016. Bij Philip Morris liepen de verkopen vorig jaar ook terug: alleen in Zuid(oost)-Azië en Afrika stegen ze nog. Als markten krimpen, kruipen concerns vaak bij elkaar: dan kunnen ze fabrieken sluiten en personeel ontslaan, en zo hun winsten nog een tijdje op peil houden. Volgens Reuters denken de concerns door een fusie 800 miljoen dollar per jaar te kunnen besparen. Samen hebben de twee tabaksfabrikanten een jaaromzet van circa 55 miljard dollar. Daarmee zijn ze iets groter dan Unilever.

Mogelijk denken de concerns na een fusie ook sterker te staan op de markt voor e-sigaretten. Nu is die nog relatief klein: Altria bijvoorbeeld haalt tien keer zo veel omzet met zijn gewone sigaretten (22 miljard dollar) als met zijn e-sigaretten (2,2 miljard). Maar waar de tabaksverkopen teruglopen, stijgen de verkopen van het teerloze alternatief snel. Philip Morris heeft Iqos in zijn pakket, Altria kocht vorig jaar voor 12,8 miljard dollar een flink minderheidsbelang in Juul Labs, de grootste fabrikant van e-sigaretten in de VS.

Winst

In principe hebben beide concerns overigens geld zat om te investeren in e-sigaretten. Maatregelen om het roken van tabak te beperken of te bemoeilijken mogen dan, gezien de dalende verkopen, succesvol zijn, feit blijft dat er met de verkoop van tabak nog steeds veel te verdienen valt. Altria haalde vorig jaar een nettowinst van 6,9 miljard dollar, Philip Morris van 8,2 miljard. Het overgrote deel daarvan werd aan aandeelhouders uitbetaald in de vorm van dividend.

