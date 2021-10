Na één dag op de beurs is busfabrikant Ebusco 1,3 miljard euro waard

Bij busfabrikant Ebusco kan dit weekend een feestje worden gevierd. Vrijdag ging het bedrijf uit Deurne naar de beurs en dat liep goed af. Het aandeel steeg vrijdagmiddag ruim 3 procent, waarmee de onderneming uit Deurne bijna 1,4 miljard euro waard is. En dat voor een bedrijf dat in de eerste helft van dit jaar slechts 5 miljoen omzet boekte.

Ebusco is in omvang een vrij overzichtelijk bedrijf. In zeven Europese landen heeft het nu welgeteld 346 elektrische bussen rondrijden. In zijn fabriek in Deurne kan het per jaar zo’n 250 nieuwe bussen maken en daarvoor heeft het genoeg aan ongeveer 50 mensen. Nog eens 63 werken er aan het ontwikkelen van nieuwe bussen. Alles bij elkaar heeft Ebusco nu 216 mensen in dienst. Nog niet echt indrukwekkend.

Maar de vooruitzichten die Ebusco beleggers voorspiegelt, zijn buitengewoon rooskleurig. De markt voor elektrische bussen groeit, nu diesels overal ter wereld uitgebannen worden. Het bedrijf denkt technologisch voorop te lopen, onder meer met geraamtes die betrekkelijk licht in gewicht zijn dankzij uit de luchtvaart afkomstige technieken.

Winstmarge: 35 procent

De beursgang moet groei mogelijk maken. Volgend jaar al wil Ebusco naar een productie van 500 bussen, op middellange termijn moeten er jaarlijks 3000 uit de fabriek rollen, deels in China. De omzet moet dan op ongeveer 1,5 miljard euro per jaar uitkomen. Dat beleggers daar wel brood in zien, heeft ook te maken met de winstmarge die Ebusco tegen die tijd denkt te kunnen halen: maar liefst 35 procent, al moeten daar dan nog wel belastingen, rentes en afschrijvingen vanaf.

Dat Ebusco juist in het halfjaar voor de beursgang met zijn omzet op een dieptepunt zit, deert beleggers weinig. Veel openbaarvervoerbedrijven hadden last van de lockdowns tijdens de coronapandemie. In die onzekere omstandigheden stelden ze orders voor nieuwe bussen uit.

Aanvoer onderdelen hapert

In 2020 viel dat nog niet zo op in de Ebusco-cijfers: orders uit eerdere jaren hielden de omzet op peil. Toen kwam die over het hele jaar uit op 100 miljoen euro – na een nogal aarzelend begin. Maar in het eerste halfjaar van 2021 viel die omzet terug naar niet meer dan 5 miljoen euro. Ook de hindernissen in de wereldwijde aanvoer van onderdelen speelden het bedrijf parten.

Ebusco en kennelijk ook veel beleggers rekenen erop dat die omzet zich de komende jaren herstelt. Het orderboek is intussen weer goed gevuld, met vorige maand bestellingen voor 232 bussen.

