Na de slechtste maand ooit beleefde de Duitse economie zijn beste maand ooit

Volkswagen, BMW en Daimler hebben veel productielijnen opgestart, en ook in andere Duitse fabrieken wordt weer gewerkt. In de maand mei zijn de fabrieksorders namelijk flink toegenomen. Door de coronacrisis waren de industriële bestellingen volledig ingezakt, maar het Duitse federale statistiekbureau kwam maandag met positieve cijfers.

Op de slechtste maand ooit volgde de beste maand ooit. In april waren de bestellingen nog met 26 procent gedaald vergeleken met een maand eerder. Dat was de grootste krimp sinds het begin van de metingen in 1991. In mei zorgt het herstel voor weer een record: niet eerder was de groei zo groot, namelijk ruim 10 procent meer dan in april. Dat is te danken aan de versoepeling van de coronamaatregelen.

In een grafiek zou je zowaar het begin van een V-vormig herstel kunnen zien. De dramatische lijn naar beneden krijgt een staartje dat omhoog wijst. Maar die weg omhoog is nog lang. Vergeleken met februari, de maand voordat Duitsland maatregelen nam tegen corona, liggen de bestellingen nog altijd 31 procent lager. Vanwege de grote industrie werd Duitsland hard geraakt door de fabriekssluitingen, de verstoorde productieketens en de wereldwijde vraaguitval.

De grootste economie van Europa belandde in het eerste kwartaal in een recessie, die de afgelopen maanden verergerde. “De nieuwe gegevens suggereren dat de industriële recessie haar dieptepunt voorbij is”, schrijft het Duitse ministerie van economische zaken. “Maar ook lijkt het erop dat het inhaalproces tijd zal kosten. Gezien de kleine toename van bestellingen uit niet-Europese landen, heeft de wereldeconomie het nog moeilijk.” De vraag uit de eurozone groeit namelijk veel harder dan die uit de rest van de wereld: 20 versus 2 procent.

Vorige keer duurde het herstel 18 maanden

“Duitslands beste maand ooit is niet goed genoeg”, schrijft ING. “Het beëindigen van de lockdown zorgt voor een V-vormige toename van activiteiten. Maar de terugkeer naar het niveau van voor de crisis zal niet eenvoudig zijn.” Ook omdat de Duitse orderboeken al langer onder druk stonden. De economie had aan het begin van deze crisis een zwakkere conditie dan bij de vorige crisis, in 2008. Toen duurde het herstel achttien maanden.

De dramatische neergang is ook nu niet zomaar te compenseren. Neem de auto-industrie: de bestellingen namen in mei toe met 44 procent. Toch liggen ze nog 47 procent onder het niveau van februari. De autoproductie daalt dit jaar met een kwart, voorspelt de Duitse autoindustrie.

De detailhandel bloeide op in mei. Net als in Nederland, Oostenrijk en Finland lagen de verkopen in Duitsland zelfs boven het niveau van februari. Waarschijnlijk is dat te danken aan de overheidssteun: inkomens bleven op peil en consumenten konden aankopen doen die ze hadden uitgesteld. Het is de vraag of dat zo blijft, want de werkloosheid kan de komende maanden oplopen.

Wat helpt is dat Duitsland de BTW heeft verlaagd voor een periode van zes maanden. Deze maatregel ging vorige week in, als onderdeel van het stimuleringspakket van de Duitse overheid van 130 miljard euro.

