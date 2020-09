Na de klap van de coronacrisis is de werkende Nederlander weer aan de slag

De werkende Nederlander is na de klap van de coronacrisis weer snel aan de slag gegaan. Na de afkondiging van de lockdown in maart nam het aantal gewerkte uren dramatisch af, maar een paar maanden later was het weer volledig op peil. Sterker nog: in juli klokten medewerkers vaker in en uit dan voor de crisis. Wel is het nog altijd uren schrapen voor medewerkers in de horeca en recreatie.

Dat blijkt uit twee rapporten van bedrijven die zich bezighouden met de personeelsplanning en urenregistratie van andere bedrijven. Dyflexis heeft zo'n drieduizend klanten in sectoren als de zorg, horeca en webwinkels. De collega's van L1NDA houden zich specifiek bezig met roosters in de horeca. Beide bedrijven hebben gemeen dat de dokters en koks die ze inplannen hun werk niet zomaar thuis kunnen uitvoeren.

Het dieptepunt kent werkend Nederland begin april, blijkt uit de cijfers van Dyflexis. Het aantal Nederlanders dat ‘s avonds de wekker zet of ‘s ochtends de tijd in de gaten houdt, ligt dan liefst 31 procent lager dan in februari. Bijna een derde van de voorheen gevraagde diensten is even niet nodig.

Uren blijven stijgen

In de periode daarna blijven de gemaakte uren maar stijgen. Aan het begin van de zomer ligt het aantal gemaakte uren in Nederland zelfs twee weken lang hoger dan in de periode voorafgaand aan de pandemie. In de maand daarna daalt het weer, maar dat is logisch: het is vakantie.

Hoe het mogelijk is dat Nederlanders midden in een pandemie meer uren maken dan daarvoor? “We zien dat er fors meer werk is bijgekomen bij distributiecentra en in de logistiek. Er worden daar heel veel studenten aangenomen, omdat zoveel mensen online zijn gaan shoppen”, zegt financieel topman Thomas van den Ende van Dyflexis. De statistieken ondersteunen zijn betoog: in juli werken in de sector ‘productie en warehousing’ twee keer zoveel studenten als in februari. Ook het aantal ‘variabele krachten’ met bijvoorbeeld een nulurencontract neemt in die periode zeer sterk toe.

Het aantal gewerkte uren afgezet tegen het aantal in week 8, het begin van de coronacrisis. Beeld Louman & Friso

Het gaat iets beter met de horeca

Ook blijken de desastreuze voorspellingen voor de horeca een klein beetje mee te vallen. “We hebben een aantal hele mooie weken gehad toen de horeca weer open mocht. Het blijft een forse daling ten opzichte van februari, maar het vergaat de horeca iets beter dan voorspeld was”, zegt Van den Ende.

Wim Jansen van L1NDA is pessimistischer. “We zijn nog niet uit het dal”, zegt hij. De vergelijking met februari is voor de horeca niet eerlijk, want dat is zo ongeveer is het tegenovergestelde van het hoogseizoen. In de zomer kunnen horeca-medewerkers normaalgesproken juist hun spaarpot bijvullen. “Ten opzichte van de zomer van 2019 is er een behoorlijke achterstand. De herfstvakantie kan nog zorgen voor lichte verbetering, maar we halen zeker niet het niveau van andere jaren.”

In sectoren als de zorg is het nu druk door inhaalgroei: wie een operatie in april liet schieten, kan die nu alsnog laten uitvoeren. Dat mechanisme mist de horeca, zegt Jansen. “Als we alle biertjes willen drinken die we deze zomer niet hebben gedronken, moeten we nog hard aan de slag. En ik weet niet of dat verstandig zou zijn met corona.”

Wel profiteren restaurants en campings van de vele vakantie in eigen land, maakt Jansen op uit zijn cijfers. “Drenthe en Gelderland met de Veluwe doen het goed. Daar heb je rust en ruimte. In Noord-Holland en Zeeland komen normaal gesproken veel internationale toeristen. Daar is het nu veel rustiger.”

Al met al lijkt het erop dat roostermakend Nederland de rem in maart stevig heeft ingetrapt, om daarna weer gestaag gas te geven, concludeert Van den Ende van Dyflexis. “Wij hebben dat zelf ook gemerkt. We waren mondeling akkoord met een sportwinkelketen, maar ineens lag alles stil. Inmiddels is iedereen van de schrik bekomen. Laatst was ik in die sportwinkelketen: het zag er zwart van de mensen. Onze samenwerking met hen is inmiddels van start.”

Lees ook

Nu de economie plat ligt door corona, neemt op Curaçao de armoede hand over hand toe

De Curaçaose autoriteiten namen drastische maatregelen om besmettingen te voorkomen. Dat lukte, maar de prijs was hoog. Tienduizenden mensen verloren hun baan en overleven nu met behulp van voedselpakketten.