Na de coronaklappen komen er weer banen bij voor mensen met een arbeidsbeperking

Ze zaten vaak in de hoek waar door corona harde klappen zijn gevallen. Mensen met een arbeidsbeperking zagen hun baan in de horeca, catering of schoonmaak aan het begin dit jaar nog verdwijnen. Maar in april keerde het tij en kwamen er ruim vijfduizend extra banen bij, blijkt uit nieuwe cijfers van het UWV.

En dat is goed nieuws voor de Banenafspraak uit 2015, een afspraak tussen het bedrijfsleven en de overheid die elkaar hebben beloofd om in 2026 125.000 banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De afspraak is niet onomstreden. Eind vorig jaar moest voormalig staatssecretaris van sociale zaken Bas van 't Wout nog toegeven dat de gewenste aantallen voor de Banenafspraak, 100.000 extra banen in het bedrijfsleven en 25.000 extra bij de overheid, waarschijnlijk niet voor 2026 gehaald gingen worden.

Nu blijkt dat er tot en met juni van dit jaar in totaal 65.976 extra banen zijn gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat dan om 53.000 reguliere banen in het bedrijfsleven en 6400 in een overheidsorganisatie.

De overige 6755 banen bestaan via een uitzendconstructie of detacheringbureau. Welke daarvan precies onder het bedrijfsleven en de overheid vallen wordt pas in juli, bij de jaarrapportage, bekendgemaakt, zegt Aart van der Gaag, die werkgeverorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland en de overheid helpt hun doelstellingen te halen.

Verstrikt in de bureaucratie

“We liggen goed op schema”, zegt Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, over de cijfers. Maar om de volgende stap te zetten naar banen voor 100.000 en later 200.000 mensen zijn wel veranderingen nodig, benadrukt ze. “Werkgevers raken regelmatig verstrik in de bureaucratie als ze iemand met een arbeidsbeperking willen aannemen en het moet voor werkgevers makkelijker worden mensen met een arbeidsbeperking te vinden.” Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland sluit zich daarbij aan. “Het nieuwe kabinet moet ons daarbij helpen”, zegt hij.

“Het zijn mooie cijfers", zegt Bert Doek van Cedris, de vereniging waarin de sociale werkbedrijven hun krachten bundelen. “We hopen dat dit meer werkgevers stimuleert om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.” Dat moet ook wel. In de Banenafspraak staat dat voor dit jaar het doel is dat er 80.000 extra banen bijkomen.

Mooie kans

Cedris heeft wel goede hoop dat die banen er snel kunnen komen. Zeker nu de personeelstekorten in bijna alle sectoren toenemen. “Ze staan nu overal om mensen te springen. Dit is een mooie kans om in ieder geval een deel van de 100.000 mensen die nu aan de kant staan aan werk te helpen.”

De laatste cijfers van het UWV gaan alleen over de Banenafspraak, benadrukt Cedris. “Het is mooi dat het aantal extra banen in de die Banenafspraak groeit, maar dat wil niet zeggen dat meteen vijfduizend meer mensen met een beperking aan het werk zijn. Er is sinds 2015 ook een continue uitstroom uit de sociale werkvoorzieningen, waar geen nieuwe mensen meer bijkomen. Pas als je die uitstroom afzet tegen het aantal nieuwe banen krijg je een goed beeld van het totale aantal banen voor mensen met een beperking in ons land. En dan kom je uit op veel minder dan 65.000.”

