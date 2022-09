Na de chaos moet Schiphol een nieuwe koers krijgen. Maar welke?

Krimp? Die gedachte is bij de top van Schiphol nog niet goed ingedaald. Een maand geleden zette die top de eerste stappen om aannemers te zoeken voor de bouw van een nieuwe terminal. Die aankomst- en vertrekhal moet in 2032 klaar zijn en zal dan 14 miljoen reizigers per jaar kunnen verwerken.

Het plan laat zien: de koerswending die voor Schiphol onvermijdelijk lijkt, is nog niet ingezet. De opvolger van Dick Benschop, die donderdag bekendmaakte te zullen terugtreden als president-directeur, heeft dus een klus te klaren. Hij of zij zal allereerst de chaos moeten aanpakken: de wachtrijen, de verdwalende bagage. Maar wat er daarna moet gebeuren, is complexer. Het heeft er alle schijn van dat Schiphol geen toekomst heeft als het niet een nieuw businessmodel ontwikkelt.

Betere banen voor het oprapen

Want die wachtrijen, die bagage zijn niet meer dan een symptoom. De chaos van de afgelopen maanden is vooral het gevolg van tekorten aan personeel, met name beveiligers. Die tekorten zijn niet zomaar ontstaan, die hangen nauw samen met de bedrijfsstrategie. Schiphol wil concurreren met grote vliegvelden als die van Parijs, Londen en Frankfurt. In die concurrentiestrijd kan het alleen overeind blijven met lage tarieven voor vliegmaatschappijen: Schiphol wil de goedkoopste zijn.

Dat is een lang goed gelukt, onder meer door veel dagelijks werk uit te besteden aan andere bedrijven. Er werken op Schiphol acht afhandelings-, vier schoonmaak- en zes beveiligingsbedrijven, en ook die beconcurreren elkaar op prijs. Met als gevolg: lage lonen, flexcontracten en onaangename werktijden voor al die luchthavenwerkers. Nu voor hen de betere banen elders voor het oprapen liggen, laten ze Schiphol links liggen.

De afgelopen maanden is Schiphol de personeelstekorten te lijf gegaan met betere arbeidsomstandigheden en hogere salarissen, onder meer een zomerbonus van ruim 5 euro per uur. Dat dat geen structurele oplossing is, blijkt alleen al uit het feit dat beveiligers Schiphol en masse verlaten nu die zomerbonus niet meer geldt.

Bescheidener plek in de luchtvaart?

Het moet dus anders, en Benschop heeft daar de afgelopen maanden al op gezinspeeld: minder werk uitbesteden, zorgen voor betere banen. Dat kost geld – alleen al die zomerbonus heeft vijftig miljoen euro gekost. Dat is riskant, want met hogere kosten prijst Schiphol zich uit de markt.

Eerder zette Schiphol al kwaad bloed bij de vliegmaatschappijen met fors hogere luchthavengelden (in drie stappen 37 procent omhoog) en uiteindelijk kunnen die maatschappijen ervoor kiezen te gaan vliegen vanaf luchthavens die er beter in slagen hun prijzen laag te houden, zoals Istanbul en Dubai.

Is er een businessmodel waarin Schiphol kan blijven concurreren met de groten en tegelijkertijd, ondanks aanhoudende krapte aan personeel in zo ongeveer alle sectoren, genoeg luchthavenwerkers kan trekken met gezonde arbeidsvoorwaarden? Of moet Schiphol kiezen voor een andere koers, met een meer bescheiden plek in de internationale luchtvaart? Dat is alvast één ingewikkelde vraag die Benschops opvolger te beantwoorden krijgt.

Mogelijk krimpen om overlast

En dan is er de minstens zo belangrijke vraag over krimp. Schiphol veroorzaakt veel milieuschade en loopt nu aan tegen de grenzen die wetten en regels daaraan stellen. Samen met het ministerie van verkeer en waterstaat broedt het al tijden op een manier om de natuurvergunning binnen te halen die het nodig heeft vanwege zijn stikstofuitstoot. Tot nu toe tevergeefs.

Net zo’n grote hindernis zijn de regels over geluidsoverlast. Ook minister Harbers (verkeer en waterstaat) ziet in dat het gedoogbeleid waarvan Schiphol al jaren lang profijt heeft, juridisch uiterst wankel is. Alleen al daarom trok hij de conclusie dat Schiphol moet krimpen, van maximaal 500.000 vluchten per jaar naar 440.000.

Vanaf 2028 opnieuw groeien

Schiphol zelf wil er nog niet aan, dat blijkt alleen al uit de plannen voor de nieuwe terminal. Die is ook nodig als het aantal vluchten beperkt blijft, legde Benschop onlangs uit. Want vliegtuigen worden groter, dus ook als het aantal vluchten niet groeit, stijgt het aantal passagiers nog. Intussen klampt Schiphol zich vast aan een ander voornemen van Harbers: als de luchthaven tegen die tijd zijn zaken op orde heeft, mag die vanaf 2028 opnieuw groeien.

Krimp of toch groei, concurrerend blijven, maar luchthavenwerkers niet langer afknijpen - een businessmodel waarin die puzzelstukken in elkaar passen, lijkt niet zo eenvoudig te vinden. Benschops opvolger wacht een zware taak.

