Na corona is er een hausse aan vacatures, maar wie vult ze in?

Een tekort aan fietskoeriers, werktuigbouwers en gespecialiseerde zorgmedewerkers drijft werkgevers tot wanhoop. De economie herstelt zo ongekend snel dat in veel sectoren personeelstekorten ontstaan, of bestaande tekorten verder toenemen. Nu al zijn er meer vacatures die niet vervuld kunnen worden dan voor de coronacrisis.

Dat blijkt uit de arbeidsmarktindicator van ABN Amro, daarin is gekeken hoeveel van het totale aantal openstaande vacatures (op Werk.nl) onvervulbaar is, omdat er niemand is die dat beroep wil of kan doen of de reistijd te lang vindt. Op dit moment is dat 16,5 procent. Dat is flink, zegt Sonny Duijn, sectoreconoom bij de bank. In februari 2020, voor het uitbreken van de pandemie met een uitstekend draaiende economie, lag dat percentage rond de 13.

Mismatch op de arbeidsmarkt

De toename komt deels doordat er nu meer openstaande vacatures zijn, waardoor het aantal onvervulde vacatures ook groeit. En deels omdat de mismatch op de arbeidsmarkt ook na de uitbraak van het coronavirus behoorlijk hoog is gebleven. Dat komt onder andere door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), waarmee de overheid door corona getroffen bedrijven tegemoet komt in de loonkosten.

Met deze overheidssteun is een enorme ontslaggolf voorkomen en konden bedrijven veel van hun medewerkers in dienst houden. Daardoor bleef de werkloosheid in coronajaar 2020 (relatief) beperkt tot 3,8 procent van de beroepsbevolking.

Maar door de regeling zijn veel werknemers ook in dienst gebleven van hun huidige werkgever. Daardoor komen er amper mensen vrij om vacatures van andere beroepen in te vullen, terwijl die andere beroepen wel om mensen staan te springen. Zo was er kort na het uitbreken van de coronacrisis alweer vraag naar hoveniers en verpleegkundigen.

Grote behoefte aan geriatrisch verpleegkundigen

In de bouw, de zorg, de energiesector en de voedingsmiddelenindustrie is het nu lastig om nu personeel te vinden voor bepaalde beroepen. Het gaat om functies waarvoor specifieke diploma’s nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan geriatrisch verpleegkundigen, specialisten in hun vakgebied. Er is ook een tekort aan fietskoeriers voor brief- en pakketbezorgdiensten. Dat heeft te maken met de toename van online bestellingen.

Sectoren die hun personeel tijdens de lockdowns hebben ontslagen of geen werk konden bieden, vrezen dat die mensen niet zomaar terugkomen. Bij restaurant ’t Goude Hooft in Den Haag is meer de helft van het personeel in de bediening tijdens de lockdown iets anders gaan doen, vertelt Dennis Min, de bedrijfsleider. “Door de grote onzekerheid in de sector komen die mensen niet snel terug.”

Een grotere reisafstand naar de werkplek

Wat kunnen bedrijven die staan te springen om personeel dan wel doen om mensen te werven? Duijn: “Adverteer bijvoorbeeld eens wat verder van de werkplek. En bied werkzoekenden expliciet de mogelijkheid om (deels) vanuit huis te werken. Op die manier zijn mensen mogelijk eerder bereid een grotere reisafstand naar de werkplek te accepteren.”

Lees ook:

In de horeca krijgen ze de roosters niet meer rond, met scooters en gratis kamers wordt personeel gelokt

Horecazaken kampen met personeelstekorten. Dat komt door uitstroom, maar ook door coronabesmettingen onder de vaak jonge serveerders. Sommige zaken gaan dicht, andere sluiten vroeger.