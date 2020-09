Na Action staken ook andere winkels de verkoop van messen aan kinderen onder de zestien jaar

Na sigaretten en alcohol, hanteert een groeiend aantal winkels ook een leeftijdsgrens voor keukenmessen. Winkelketens Ikea, Hema en Xenos besloten maandag op korte termijn te stoppen met de verkoop van messen aan kinderen onder de zestien jaar. Prijsvechter Action deed dat al eerder.

De restrictie is het gevolg van een doortastende actie van een wijkagent uit Zaanstad. Die zag op straat steeds vaker kinderen van twaalf tot veertien met messen van de Action lopen. Bij die winkelketen zijn de goedkoopste keukenmessen voor 99 eurocent te koop. Uit verhoren bleek dat de jongeren de messen zelf aanschaften. De bezorgde agent belde in mei het hoofdkantoor van de Action met de vraag of er geen leeftijdsgrens op messen kon komen.

Een maand later hing Action bij het messenschap van alle vierhonderd filialen kaartjes op met de tekst: Wij verkopen geen messen aan personen onder de 16 jaar. De leeftijdsgrens geldt voor ongeveer twintig verschillende huishoudmessen en messensets. “Het onderwerp geweld met messen door jongeren was al vaker in het nieuws geweest. Zijn oproep om een leeftijdgrens in te stellen was voor ons de aanleiding om deze maatregel in te voeren”, zegt een Action-woordvoerder.

De burgemeester gaat een stap verder

Het verkoopverbod heeft effect gehad. Sinds Action de leeftijdsgrens invoerde, heeft de politie Zaanstreek geen Action-messen meer aangetroffen bij minderjarigen, schreef het politiecorps vrijdag op Facebook. “Het wapenbezit onder jongeren is door deze actie duidelijk gedaald.”

Het bericht van de politie was voor Jan Hemming, burgemeester van Zaanstad, de aanleiding om ook de druk bij andere verkopers van goedkope messen op te voeren. “Beste mensen van Nederlandse warenhuizen, volg het voorbeeld van de Action: verkoop geen messen aan kinderen!”, schrijft de burgemeester in een oproep die nadrukkelijk gericht is aan de Hema, Xenos, Blokker en Ikea.

De oproep van de burgemeester heeft eveneens succes. Hema, Ikea en Xenos staken de verkoop van messen aan kinderen onder de zestien jaar. De leeftijdsgrens voor keukenmessen gaat als eerste in bij Ikea. “We nemen nu praktische stappen om dit aangepaste beleid binnen enkele dagen door te voeren in al onze winkels in Nederland”, zegt de Zweedse meubelgigant. Xenos voert het nieuwe beleid binnen enkele weken in. Wanneer de Hema volgt is niet helemaal duidelijk. “We gaan het zeker doen. Het is niet heel lastig om het in te voeren”, zegt een Hema-woordvoerder.

Dit is niet aan de detailhandel, maar aan de politiek

Toch plaatsen de winkels wel kanttekeningen bij de oproep van Hemming. “Het is niet aan ons om beleid te maken, dat is aan de politici in Den Haag”, zegt de Hema-woordvoerder. “Daar zou de burgemeester moeten aankloppen, in plaats van de detailhandel vragen om het op te lossen.” Een vergelijkbare reactie geeft Ikea. “Wij geloven dat hierin een belangrijke rol voor de overheid is weggelegd, in de vorm van heldere wetgeving, net als bij de leeftijdslimiet bij tabak en alcohol.” Ikea wil met andere winkels en politici in gesprek om ‘tot een oplossing te komen’.

Blokker is de enige aangesproken winkelketen die niet direct om ID-kaarten zal vragen. “Wij zien via de media dat er problemen zijn in de samenleving, waarbij het verkeerd gebruik van messen ernstige gevolgen kan hebben”, zegt een woordvoerder van het bedrijf. “We onderzoeken en bespreken hoe wij kunnen bijdragen aan de oplossing van dit probleem.”

