Na 6,5 jaar eindelijk een cao voor mensen met een arbeidsbeperking

Pensioenopbouw, een reiskostenvergoeding en perspectief om door te groeien naar een hoger salaris. Voor de meeste werknemers in Nederland zijn dat zekerheden die in de basis niet ter discussie staan: er is immers een cao. Maar zo werkte het niet voor de ongeveer 15.000 mensen die de afgelopen zesenhalf jaar bij sociale werkbedrijven in dienst zijn getreden, en die vallen onder de Participatiewet. Een langdurige patstelling over de financiering leidde ertoe dat zij het jarenlang zonder cao moesten stellen.

Daar kwam donderdag een einde aan: op de dag dat de langverwachte set aan arbeidsvoorwaarden in werking trad, zetten werkgevers en vakbonden hun definitieve handtekening tijdens een bijeenkomst in Boxtel. “Het was pionieren”, blikt de Bossche wethouder Huib van Olden (CDA) terug. Hij onderhandelde namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de overeenkomst. “Er was nog niks: geen voorbeeldtekst, geen salarishuis. Uiteindelijk ligt er nu een fatsoenlijk verhaal dat deze mensen zekerheid biedt.”

Forse groep

Aan die zekerheid ontbrak het jarenlang nogal. De invoering van de Participatiewet in 2015 had voor de sociale werkbedrijven en hun werknemers grote gevolgen. De nadruk kwam toen sterk te liggen op het begeleiden van mensen naar een baan bij een reguliere werkgever. “Maar de realiteit is dat dat niet altijd haalbaar is”, constateert Jan Simons, directeur van sociaal werkbedrijf WSD in Boxtel, die namens koepelorganisatie Cedris de onderhandelingen voerder. “De groep die onze ondersteuning nodig heeft, blijkt toch fors te zijn. En die is men bij de invoering vergeten.”

Dat heeft meerdere oorzaken, die in elk geval deels zijn terug te voeren op ‘te weinig geld’. Bij de invoering van de Participatiewet verschoof de uitvoering van het Rijk naar gemeenten, die daarbij met een bezuiniging van 1,8 miljard euro te stellen kregen. Het gevolg daarvan is dat het aantal extra reguliere banen voor mensen met een arbeidsbeperking achterblijft. Van de 125.000 werkplekken die er volgens afspraken in 2025 bovenop moeten, is tot nu toe slechts een klein deel gerealiseerd.

Dat komt deels omdat er onder de streep te weinig geld is om werkgevers te compenseren voor de begeleiding die deze werknemers nodig hebben. Maar ook omdat er voor werknemers grote risico’s aan kleven om zo'n stap te zetten. Als het onverhoopt niet lukt op een reguliere werkplek, vallen ze nu al snel terug in een bijstandsuitkering. De nieuwe cao ondervangt dat probleem in elk geval: wie bij een stap buiten het sociaal werkbedrijf vastloopt, kan - ook in arbeidsvoorwaarden - terugkeren op het oude nest.

Wirwar aan regelingen

Door de tegenvallende uitstroom is de groep die op deze cao zat te wachten dus al groter dan aanvankelijk gedacht. De forse bezuinigingsopdracht droeg er ook nog eens aan bij dat het jaren duurde om überhaupt tot afspraken te komen. De VNG hield de boot jarenlang af uit vrees voor nog grotere tekorten, maar ging in 2019 toch onderhandelen. “We willen ook goede werkgevers zijn”, aldus Van Olden. “Daardoor zag je ook dat gemeenten her en der zelf afspraken gingen maken. Maar dan krijg je een wirwar aan regelingen; dat leidt tot verschillen in het land.”

En dat is ook voor de sociale werkbedrijven zelf onwenselijk, al was het maar omdat zij vaak een aantal gemeenten bedienen. Zo ook de in Best, Boxtel, Meierijstad, Nuenen, Oirschot, Oisterwijk, Sint-Michielsgestel, Son en Breugel en Vught actieve WSD. “Met onze gemeenten hadden we daarom al een heel basale set arbeidsvoorwaarden afgesproken”, vertelt Simons. “Maar dat was iets tijdelijks, in afwachting van iets fatsoenlijks. Dat is er nu, en dat brengt de 500 mensen die bij ons onder deze cao vallen rust en stabiliteit.”

