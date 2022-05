Musk twijfelt over aankoop Twitter. ‘Klinkt alsof hij zich wil terugtrekken'

Weer gedoe rond Twitter, weer commotie na een tweet van Elon Musk, de baas van stekkerautofabrikant Tesla en, in principe althans, de nieuwe eigenaar van sociale-mediumplatform Twitter. Musk liet vrijdag in een tweet weten dat hij de overname ‘in de wacht’ heeft gezet.

Musk schreef in zijn tweet dat hij eerst meer wil weten over het aantal spam- en nepaccounts bij het platform. Twitter meldde bij de overname dat die accounts goed zijn voor minder dan 5 procent van het aantal dagelijkse gebruikers. Maar blijkbaar twijfelt Musk aan dat percentage.

Als dat hoger zou zijn, is het aantal echte gebruikers van het sociale-mediaplatform dus lager dan de Twitter-directie bij de overname doorgaf. Daarbij reageren spam- en nepaccounts niet op advertenties. Twitter heeft in zijn nog vrij korte bestaansgeschiedenis al vaker te hoge gebruiksgegevens verspreid.

Boete: 1 miljard dollar

Wat er gebeurt als Musks twijfels gerechtvaardigd blijken, is nog ongewis. Musk, zelf een fervent twitteraar, kocht aanvankelijk een belang van 9 procent in Twitter, maar besloot later om het platform in zijn geheel over te nemen voor 44 miljard dollar. Later zei hij dat hij tijdelijk de leiding wilde nemen over het bedrijf. Mogelijk probeert hij de overnameprijs alsnog te drukken. Als Musk van de overname af zou zien, moet hij Twitter een boete van 1 miljard dollar betalen. Later op de dag meldde Musk dat hij de overname wel wil doorzetten.

Het aandeel Twitter daalde na Musks tweet, en niet zo’n beetje ook. In de voorhandel, die plaatsvindt voordat de officiële aandelenhandel begint, zakte de koers even met 20 procent om later wat op te veren. Tegelijkertijd steeg de waarde van het aandeel Tesla met bijna 5 procent. Blijkbaar gokten beleggers erop dat de overname niet zal doorgaan: in dat geval hoeft Musk een deel van zijn Tesla-aandelen niet te verkopen. Als Musk Twitter koopt, zal hij dat wel moeten doen.

Er is meer gedoe rond de overname. De Amerikaanse beurswaakhond SEC vindt dat Musk het verwerven van zijn eerste belang te laat meldde, waardoor hij mogelijk geprofiteerd heeft van lagere beurskoersen. Een pensioenfonds uit Florida vindt dat Musk door eerst een belang te nemen pas in 2025 een overnamebod kan doen. Dat fonds stapte naar de rechter.

Analyse: ‘Het klinkt alsof Musk zich wil terugtrekken uit de Twitter-deal’ Trouw-redacteur Seije Slager schreef de afgelopen tijd veel over Musk. Hoe kijkt hij tegen de nieuwste zet van de Tesla-baas aan? Wat zien we nu gebeuren? “Het klinkt alsof Elon Musk zich terug wil trekken uit deze deal, zonder hardop te zeggen wat iedereen denkt. Er zijn twee dingen aan de hand. Ten eerste gaan de aandelen voor tech en cryptocurrency in een glijvlucht naar beneden. Daardoor is de 44 miljard dollar die hij voor Twitter bood, ineens heel veel geld. Daar komt hij dat Musk het geld nog niet bij elkaar heeft. Iedereen vroeg zich al af of hem dat zou gaan lukken, en hij heeft inderdaad een paar miljard bij elkaar. Maar niet genoeg. Musk is dan wel de rijkste man ter wereld, maar zijn geld zit voornamelijk in aandelen van Tesla. Hij heeft ook private investeerders nodig.” En waarom zijn die niet enthousiaster? “Dit was vanaf het begin al meer ‘miljardair zoekt speeltje’ dan dat er nu echt een goed plan was voor een winstgevend bedrijfseconomisch model. Afgelopen weken veranderde hij wel van toon, en presenteerde hij ook plannen om Twitter ooit winstgevend te gaan maken. Bijvoorbeeld dat grote gebruikers voor accounts moeten gaan betalen. Maar bij zijn overnamebod zei Musk dat het hem ging om ‘de toekomst van de beschaving’. En dat is nu niet per se iets waar investeerders enorm warm voor lopen. Daarmee zeg ik niet dat het uit te sluiten is dat hij er alsnog mee doorgaat. Maar een goede analyse van de bedrijfseconomische mogelijkheden ontbreekt.” En wat betekent dat voor ons, het voetvolk dat Twitter gebruikt? “Het bewijst maar weer eens hoe gevaarlijk het is om onze publieke ruimtes over te leveren aan mensen die zonder last of ruggespraak daar allerlei beslissingen over kunnen nemen. Maar dan ga ik een van mijn stokpaardjes berijden.” (Petra Vissers)

Lees ook:

Elon Musk wil Twitterverbod van Donald Trump terugdraaien

Wanneer ondernemer Elon Musk Twitter koopt, wil hij het Twitterverbod van oud-president Donald Trump terugdraaien. Trump is geblokkeerd van het netwerk na zijn tweets over de bestorming van het Capitool.