Muntgeld en briefjes minder populair, maar bijna niemand wil ervan af

Het aantal consumenten dat nog munten en briefpapier in zijn portemonnee heeft, ligt best hoog. Ruim acht op de tien Nederlanders hebben cash op zak, meldt online bank Knab op basis van een onderzoek onder ruim duizend klanten.

Bij een vergelijkbaar onderzoek in 2014 had nog 95 procent van de ondervraagden contant geld bij zich. Het aantal mensen met fysiek brief- en muntgeld daalt dus gestaag. En een kleine meerderheid van de Nederlanders ziet muntgeld en papieren euro's binnen een paar jaar helemaal verdwijnen. 57 procent verwacht dat je in 2030 bijna nergens meer met contant geld kunt betalen.

Maar: slechts 9 procent van de ondervraagden zou daar geen problemen mee hebben. De meeste mensen vinden het fijn om ‘echt’ geld bij zich te hebben. Zij plaatsen ook nog veel vraagtekens bij de veiligheid van mobiel betalen.

Contant geld is nog om een andere reden populair: ruim de helft van de ondervraagden zegt met contant geld meer grip te hebben op hun financiën. Ze hebben dan een beter zicht op hoeveel geld ze hebben en wat ze uitgeven.

Vooral voor de kleinere uitgaven

Contant geld wordt het vaakst gebruikt in de horeca. Ook op de markt, in winkels en in de supermarkt rekenen consumenten nog graag cash af, vooral de kleinere bedragen.

De ondervraagden geven verder aan vooral contant geld te hebben voor vakanties in het buitenland, collectes aan de deur, de benzinepomp, aankopen via Marktplaats of om de huishoudhulp te betalen.

Voorzien we naast pinpas en smartphone en smartwatch nog andere manieren van betalen in de toekomst, vroeg Knab. Bijna een kwart van alle ondervraagden denkt van wel, die ziet de komende jaren de digitale munt een opmars maken. Vooral jongeren denken dat: ruim 1 op de 3 respondenten onder de 36 jaar verwacht in 2030 de dagelijkse boodschappen te kunnen afrekenen met bijvoorbeeld Bitcoin.

Maar voorlopig hebben we dus nog gewoon muntjes en papiergeld op zak, en best veel. Het doorsnee (mediane) bedrag ligt op 50 euro. Dat betekent dat de helft van de ondervraagden meer en de andere helft minder dan vijftig euro in de portemonnee heeft.

Nog maar twintig procent cash aankopen

De Nederlandsche Bank (DNB) meldde eerder dit jaar al dat nog maar circa 20 procent van de aankopen met cashgeld wordt gedaan tegenover 65 procent in 2010. DNB verwacht ook dat we in de toekomst structureel minder met contant geld zullen betalen.

In het onderzoeksrapport ‘De rol en toekomst van contant geld’ noemt DNB de toenemende digitalisering als belangrijkste redenen, samen met de daling in het gebruik van contant geld tijdens de coronacrisis. Mensen waren bang dat het virus zich via munten en biljetten zou kunnen verspreiden. Sommige winkeliers namen zelfs geen contant geld meer aan.

DNB verwacht dat een groot deel van het veranderde betaalgedrag als reactie op de coronacrisis blijvend zal zijn.

