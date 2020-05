Mogen we ook na de coronacrisis vaker thuiswerken?

Ongeveer een derde van de werk­nemers die nu thuis werkt, geeft aan dat ook na de coronacrisis te willen blijven doen. Als de werkgever dat niet ziet zitten, heeft de werknemer pech.

Thuiswerken is juridisch gezien geen verworven recht. De werkgever kan na versoepeling van de crisismaatregelen de werknemers gewoon verplichten om weer naar kantoor te komen. Anderzijds mag een werk­gever een verzoek tot thuiswerken ook niet zomaar weigeren; hij moet daarvoor wel een motivatie geven. Dat mag echter een zeer algemene reden zijn.

“Als de werkgever vindt dat het voor de continuïteit beter is dat ­iedereen op de zaak is, dan is dat al een afdoende argument”, legt ­arbeidsrechtadvocaat Marieke ten Broeke uit. “Er is alleen de plicht voor de werkgever om een verzoek tot thuiswerken te overwegen. Het is geen absoluut recht voor de werknemer.” Daar verandert de coronacrisis weinig aan, thuiswerken is niet opeens een verworven recht. “Dat is het als iemand bijvoorbeeld al jaren op de vrijdag thuis werkte zonder dat daar ooit iemand moeilijk over heeft gedaan. Als de baas dat dan wil terugdraaien, kan het lastig worden. Hij heeft het dan te lang stilzwijgend toegestaan.”

Exceptioneel

Bij de coronacrisis is echter ­sprake van een uitzonderlijke ­situatie, vertelt Ten Broeke. “Dit is ­exceptioneel, dat is ook vanaf het begin duidelijk. We werken thuis, omdat het moet van de overheid, niet omdat iemand het wil of beter uitkomt.”

Wat is na maanden thuiswerken nog een goede reden voor een baas om straks nee te zeggen? Zeker ­tegen werknemers bij wie de productiviteit niet is gedaald, die geen ­gezondheidsklachten kregen en die eigenlijk alleen maar voordelen zagen: minder gehaast boodschappen doen, minder nutteloos overleg en daardoor meer efficiëntie?

Arbeidsrechtadvocaat Ten Broeke: “Ik verwacht wel dat werkgevers straks vaker toestaan dat werk­nemers een dag thuis werken, omdat ze hebben laten zien dat het goed gaat. Juridisch gezien kan de werknemer het echter niet afdwingen. Dus als de manager toch zegt dat hij wil dat iedereen elke dag op kantoor is, omdat hij op die manier ervoor wil zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan, dan moet dat.”

Niet iedereen werkt vanuit huis

Op dit moment werken trouwens lang niet alle werknemers in Nederland vanuit huis. Ruim de helft van de ondernemingen geeft aan dat de mensen naar het werk komen – of niet werken. Bij ruim een kwart van de bedrijven daarentegen werkt ­bijna al het personeel thuis, blijkt uit een onderzoek van Panteia onder 7200 bedrijven. Dat betreft vooral sectoren met veel kantoor­werkzaamheden, zoals banken, ­communicatiebureaus, advies­bureaus en overheidsorganisaties. In de agrarische sector, de bouw en de detailhandel wordt nauwelijks vanuit huis gewerkt.

De ondernemers zijn niet zo content over het thuiswerken: 42 procent zegt dat het een negatief effect heeft op de productiviteit. Eveneens 42 procent ziet geen verschil of kan dat niet goed beoordelen. Slechts 6 procent zegt dat hun werknemers thuis meer werk verzetten.

