Mogelijk meer dan een derde van de Amerikanen werkloos - tijdelijk, zo is de hoop

Zo’n twintig miljoen Amerikanen zijn in april werkloos geraakt en daar zal het niet bij blijven. Zakenbank Goldman Sachs verwacht dat het aantal werklozen in de VS zal oplopen van ruim 23 miljoen (eind april) naar circa 37 miljoen. Dat laatste staat gelijk aan ongeveer een kwart van de werkzame bevolking. Als de zakenbank gelijk krijgt, stevenen de VS af op het hoogste werkloosheidspercentage sinds 1933, het jaar dat de Great Depression, op zijn heftigst was.

De nieuwste prognoses van Goldman Sachs zijn, voor de korte termijn althans, nog somberder dan de vorige. In april zal de Amerikaanse economie, in vergelijking met een maand eerder, met maar liefst 39 procent zijn gekrompen, schat de bank. Het officiële werkloosheidspercentage zal stijgen van 14,7 procent (nu) naar rond de de 25 procent. De werkelijkheid is nog zwarter, want in die statistieken wordt geen rekening gehouden met de Amerikanen die de hoop op een baan hebben opgegeven en dus niet meer solliciteren. Die groep was voor de coronacrisis uitbrak al groot, en wordt nog groter. Wordt die groep meegeteld dan komt het echte werkloosheidspercentage in mei of in juni uit op ongeveer 35 procent. In andere woorden: meer dan een derde van de Amerikanen zal dan geen betaalde baan hebben.

Maar een opleving van de economie kan volgen

Lichtpuntjes zijn er volgens de onderzoekers van Goldman Sachs ook. Amerika gaat langzaam van het slot af. Er is weer meer verkeer op de weg en bij de taxidiensten van bedrijven als Uber en Lyft wordt het drukker. Hotels openen hun deuren weer en hotels die open waren, krijgen meer klanten. Er vliegen ook meer vliegtuigen boven de VS dan in april. Als de lockdown verder wordt versoepeld, verwacht Goldman Sachs in het derde kwartaal een enorme opleving van de economie: van 29 procent, vergeleken met het tweede kwartaal. Dat betekent ook dat er veel banen bij komen. De bank schat in dat het officiële werkloosheidspercentage eind december rond de 10 zal liggen. Dat is nog altijd wel het hoogste percentage sinds de financiële crisis.

Uit onderzoek van Goldman Sachs blijkt verder hoe het leven van Amerikanen in de coronaweken is veranderd. De gemiddelde Amerikaan geeft twintig procent minder uit dan in pre-coranatijden. ‘Thuisdoe-dingen’ zijn, al dan niet noodgedwongen, in: het gebruik van apps voor videobellen is meer dan dertien keer zo groot. Apps om thuis te fitnessen worden ruim drie keer zo vaak gebruikt als een jaar geleden. Het online bestellen van boodschappen is meer dan verdubbeld. De verkoop van alcoholische dranken (exclusief horeca natuurlijk) is bijna verdubbeld.

Daartegenover staat dat Amerikanen nauwelijks meer dingen buiten (kunnen) doen. Shopping malls met outlet-artikelen? Gesloten. Restaurants? Dicht. Bioscopen? Idem. Festivals, sportwedstrijden? Gaan niet door. ‘Uit’ is, noodgedwongen, uit. Supermarkten, webwinkels en afhaalrestaurants varen er wel bij.

Razendsnel

Hoe hard de coronacrisis de VS ook mag raken, het had nog erger kunnen zijn als de Amerikaanse regering geen kapitale bedragen in de economie had gepompt. Zonder die overheidsassistentie zouden de bestedingen nog lager, en de werkloosheid nog hoger zijn uitgevallen. Gevolg is wel dat het Amerikaanse overheidstekort razendsnel groter wordt.

Het economisch bureau van ING berekende dat de centrale overheid in april 738 miljard dollar meer uitgaf dan er aan inkomsten binnenkwam. Dat kwam deels door de gigantische uitgaven aan het steunprogramma en aan werkloosheidsuitkeringen – in april van dit jaar gaf de Amerikaanse overheid 3,6 keer zo veel geld uit als een jaar eerder – en deels doordat de inkomsten uit belastingen lager uitvielen dan vorig jaar. Over de periode oktober 2019 – april 2020 kwam het Amerikaanse overheidstekort uit op het moeilijk vatbare bedrag van 1480 miljard dollar.

